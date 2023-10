Rýchlostný parašutizmus vznikol koncom 90. rokov 20. storočia a ide o vôbec najrýchlejší nemotorizovaný šport na svete. Počas súťaží ľudia zoskakujú z lietadla vo výške približne štyritisíc metrov. Následne sa musia pootočiť o 90. stupňov vzhľadom na trajektóriu letu lietadla a padať čo najrýchlejšie strmhlav k zemi. Ich snahou je dosiahnuť čo najaerodynamickejší tvar a tým zmenšiť trenie a zvýšiť rýchlosť. Do hry vstupuje viacero faktorov ako hmotnosť súťažiaceho či poveternostné podmienky, no tí najlepší vedia padať rýchlosťou vyše 500 kilometrov za hodinu.

Svetový šampión rýchlostného parašutizmu Kyle Lobpries prirovnal pocit voľného pádu k tomu, aký musí mať človek vo sci-fi filme, keď prechádza červiou dierou. „Hviezdy sa rozmažú a stanú sa z nich čiary,“ povedal v jednom z rozhovorov.

Vďaka gravitácii, ktorá skokanom slúži ako palivo, dosahujú rýchlosti, o ktorých môžu piloti v monopostoch Formuly 1 iba snívať. U mužov má rekord hodnotu 529 kilometrov za hodinu, u žien je to 492 kilometrov za hodinu. Oba padli v októbri 2022.

Veľa ľudí si myslí, že najdôležitejšia je hmotnosť skokana, pravdou ale je, že tí najúspešnejší vedia o opaku. Zaujať čo najlepšiu polohu pri páde si totiž vyžaduje dobrú kondíciu a fyzickú silu. „V určitej rýchlosti vás to rozhegá a musíte mať poriadne pevné svaly, aby ste to ustáli,“ povedala parašutistka Maxine Tateová pre CNN. „Zároveň ale treba byť uvoľnený a vnímať vzdušné prúdenie. Vyžaduje si to súhru mysle i tela. Myslím si, že z 95 percent ide pri dosiahnutí maximálnej rýchlosti o to, akú dobrú polohu dokážete zaujať.“

Existuje určitá konečná rýchlosť, ktorá sa nedá prekročiť, rýchlostní parašutisti sa ale neobávajú, že by ju v najbližšej dobre dokázal niekto dosiahnuť. Svorne sa však o to pri tomto adrenalínovom športe pokúšajú.