Skrytá identita (2006)

Martin Scorsese sa vo svojich filmoch pravidelne pohráva s tichom. Do filmu Skrytá identita zaradil napríklad krátku, no účinnú chvíľu ticha. Colin Sullivan (Matt Damon) je „krtkom“ v policajnom zbore, kam ho nasadil mafiánsky boss Frank Costello (Jack Nicholson); v rovnakom čase polícia poverí policajta Billyho Costigana (Leonardo DiCaprio), aby sa infiltroval do Costellovej skupiny. Medzi Sullivanom a Costiganom nastane neuveriteľný moment napätia po tom, čo mafia zavraždí kapitána Queenana (Martin Sheen), jedného z dvoch policajtov, ktorému Costigan mohol dôverovať. Sullivan sedí za Queenanovým stolom a vytáča posledné číslo, ktoré kapitán volal. Costiganovi zavibruje telefón a on váhavo zdvihne. Nastane niekoľko sekúnd ticha, pretože ani jeden nechce prehovoriť prvý. Ticho sústreďuje pozornosť divákov výlučne na výkony Damona a DiCapria. Na vyjadrenie toho, ako sa ktorá postava cíti, nie je potrebná žiadna hudba.

Votrelec (1979)

Votrelec Ridleyho Scotta je majstrovským dielom sci-fi hororu a čiastočne za to môže soundtrack od Jerryho Goldsmitha a zvukový dizajn Derricka Leathera, Jima Shieldsa a Billa Rowea. Často je v ňom takmer nedostatok zvuku, pričom do popredia sa dostávajú len slabé prirodzené zvuky, a to film robí desivým. Strihač filmu, Terry Rawlings, vysvetľuje, aký kľúčový je zvuk pri vytváraní hrozivej atmosféry, a uvádza, že pri práci na prvom zostrihu filmu musel použiť svoju predstavivosť. Dobrým príkladom je scéna, kde Brett (Harry Dean Stanton) hľadá mačku, keď na neho zaútočí votrelec. Absolútne ticho pravidelne prerušujú jemné zvuky cinkania reťazí a padajúcej vody. Tieto každodenné zvuky zvyčajne ani nevnímame, vo filme však upozorňujú na nebezpečenstvo.

Vtáky (1963)

Alfred Hitchcock pochopil, že zvukový dizajn je jedným z kľúčových faktorov pri vytváraní pocitu strachu. Vo filme Vtáky trval na tom, že nebude existovať žiadny tradičný soundtrack, namiesto toho nechal znieť škrekot vtákov. A ten robí chvíle ticha ešte zlovestnejšími. Obzvlášť efektívne využil ticho v scéne, keď Lydia (Jessica Tandy) navštívi svojho suseda. Všadeprítomné ticho, keď prehľadáva jeho dom, naznačuje, že niečo nie je v poriadku. V spálni nájde scénu skazy a potom jej oči spočinú na zohavenej mŕtvole s vypichnutými očami. Nehlučné odhalenie robí film ešte hrôzostrašnejší.

Zachráňte vojaka Ryana (1998)

Režisér Steven Spielberg vynechal hudbu z bojových scén filmu Zachráňte vojaka Ryana. Tým, že znejú iba výkriky a streľba, sekvencie nadobúdajú desivú realitu. Hlasitosť vojny necháva viac vyniknúť chvíle ticha. Zvukový dizajnér Gary Rydstrom opisuje moment, kedy sa kamera počas plážovej scény v Omahe posúva medzi tým, čo je nad morom a pod morom. Hovorí: „Nad vodou je boj chaos, kakofónia zvukov. Pod vodou všetko zmizne.“ Tlmený zvuk oceánu sa transformuje, keď ostane kapitán John HMiller v podaní Toma Hanksa po výbuchu otrasený. Rydstrom vysvetľuje, že to bol Spielbergov nápad. Rydstrom zobrazil Millerov šok tým, že nahral zvuky oceánu, prehral ich cez reproduktor a potom zvuk nahral mikrofónom cez dlhú trubicu.

Táto krajina nie je pre starých (2007)

Veľké časti filmu neobsahujú žiadnu hudbu a len málo dialógov. Minimálny zvuk spôsobuje, že zvuky, ktoré počujete, sú o to dôležitejšie. Zvukový editor filmu, Skip Lievsay, vysvetľuje, že väčšina napínavých filmov sa spolieha na hudbu. Bratia Coenovci však chceli „odstrániť bezpečnú sieť, ktorá dáva publiku pocit, že vie, čo sa bude diať.“ Ticho najlepšie vyznie v scéne, kde sa Llewelyn Moss (Josh Brolin) skrýva v hotelovej izbe a čaká na svojho prenasledovateľa Antona Chigurha (Javier Bardem). Moss čaká v takmer úplnom tichu, ktoré prerušujú len zvuky, ktoré takmer počuť, čo núti diváka zadržiavať dych.

Tiché miesto (2018)

V prvých desiatich minútach vo filme Johna Krasinského je veľmi málo hovorených dialógov, pretože sa odohráva vo svete, kde tajomné bytosti zabíjajú všetko, čo vydáva zvuk. Zvukoví dizajnéri Erik Aadahl a Ethan Van der Ryn chceli, aby diváci cítili to, čo postavy. Aadahl vysvetľuje, že ticho vo filme núti ľudí „zadržať dych, stíšiť sa a uvedomiť si zvuky, ktoré vydávajú. Istým spôsobom sa diváci aktívne podieľajú na zážitku z filmu.“ Zvukový dizajn bol obzvlášť dôležitý pre zobrazenie Regan, ktorú hrala nepočujúca herečka Millicent Simmonds. Publikum často počuje, čo ona cez kochleárny implantát. Na vyjadrenie tohto zvuku využili Aadahl a Van der Ryn svoju skúsenosť s pobytom v anechoickej komore, kde je také ticho, že počujete biť vlastné srdce a šumenie krvi. Na momenty, keď jej implantát vypli, zostali úplne ticho. Táto pozornosť venovaná detailom zvuku vyústila do neuveriteľne napínavého filmu.