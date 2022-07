Tie najobľúbenejšie veci sú modré

Len začnite počítať s nami. Obloha, na ktorú radi pozeráme, nie je zatiahnutá temnou sivou. Aj more milujeme modré. Muži sú zbláznení do modrých očí a modrá je jednoducho dobrá. Modrá je farba, ktorá sa nám spája s príjemnými vecami. A preto má väčšina ľudí tendenciu zvoliť si modrú ako svoju obľúbenú farbu. Ukazujú to prieskumy a štúdie.

Úloha farby sa vekom mení

Výskum docentky Lauren Labrecque z University of Rhode Island a Karen Schloss, profesorky psychológie z University of Wisconsin uvádza, že naša preferencia modrej je dlhodobá a dokonca sa k modrej, ako obľúbenej, vekom určite dopracujete. Pretože čím viac pozitívnych zážitkov máme s niektorou farbou bez toho, aby sme si to uvedomovali, začneme ju považovať za obľúbenejšiu.

Obľúbená je aj farba spomienok

Už farebné prieskumy z roku 1800 ukazujú, že modrá je všeobecne obľúbená, aspoň čiastočne kvôli našej záľube vidieť modrú v prírode. Výskumy teda ukazujú, že modré odtiene ponúkajú množstvo pozitívnych zážitkov, po ktorých v dospelosti túžime a nevedome sa spájajú s našou obľúbenou farbou. Modrou.

Pozor na nepríjemné skúsenosti

„Toto vysvetľuje, prečo majú rôzni ľudia rôzne preferencie pre rovnakú farbu a prečo sa vaša preferencia pre danú farbu môže časom meniť ,“ povedala Schloss pre BBC. Jej štúdia z roku 2013 dokonca upozorňuje, že šokové udalosti môžu napríklad obľúbenú farbu doslova zhodiť z najvyššej obľuby len tým, že v podvedomí vyvolávajú nepríjemné spomienky. Je síce pravda, že modrú farbu miluje väčšina ľudí, no ak vás niekedy v živote zrazilo modré auto, tejto farbe nebudete nikdy vedieť prísť na chuť. Oddnes už budete vedieť prečo. Osobnú negatívnu skúsenosť totiž neprekoná krása jasnej oblohy.