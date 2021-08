Uhorenie

Nepríjemná smrť, ktorej predchádza doslova peklo. Oheň pritom v roku 1979 v Sydney pochoval hneď sedem ľudí. Nič neurobili, iba sa viezli zábavným vláčikom cez dom duchov. Dodnes sa nevie, čo spôsobilo požiar v uzatvorenom priestore. Vo vlaku smrti sa viezlo 35 ľudí a záchranári nedokázali všetkých dostať z uzatvoreného priestoru po tom, ako sa rozhoreli plamene a vlak sa stal nepojazdný.

Pád

Keď sa chce nákupné centrum premeniť na zábavný park, nemusí to dopadnúť dobre. Potvrdilo sa to v roku 1986 v kanadskom West Edmonton Mall. Chybou konštrukcie a nesprávnej údržby prišlo na horskej dráhe k fatálnej nehode. Na autíčku sa otvorili zábrany a pri ostrej zákrute z neho vypadli štyria pasažieri. Vyleteli hlavami rovno oproti dlážke. Traja zomreli na mieste, štvrtý sa zo zranení dostal v nemocnici.

Rozdrvenie

Vo vode by ste možno čakali utopenie, ale v zábavnom parku je vždy všetko inak. Napríklad 25. októbra 2016 v Queenslande našli v zábavnom rafte smrť štyria pasažieri. Technickou chybou prišlo na umelej rieke k poklesu hladiny a raft sa zasekol. Zrazil sa s ďalším a ostal prevrátený. Dve menšie deti šikovne unikli, no štyria pasažieri ostali pripútaní a dole hlavou prišli až do kontaktu z mechanickým zariadením, ktoré robilo zo stojatej vody rieku. Rozdrveniu sa nedalo zabrániť.

Nehoda v autíčku

Nehody na cestách sú dennodennou záležitosťou, ale nehody vozíkov v zábavnom parku nie sú (našťastie ) príliš časté. Reťazová a smrteľná nehoda sa však odohrala 30. mája 1972 v Londýne. Keď sa autíčka dostávali na vrchol horskej dráhy, pretrhlo sa ťažné lano a súčasne zlyhala núdzová brzda. Autá sa prevrátili, strhli bariéru a zahynulo päť ľudí, pričom ďalších 13 bolo zranených.

Skalp

V starých indiánskych príbehoch bolo skalpovanie porazených bežnou rutinou. Oskalpovať však 11-ročné dievča v zábavnom parku, nie je rozhodne bežná súčasť historických hier. Išla sa baviť na otáčací kolotoč, no omylom sa jej zachytili vlasy tam, kde nemalí. Dievčaťu kolotoč doslova vyšklbol všetky vlasy aj s pokožkou a oskalpoval jej celé temeno hlavy. Poškodil mu dokonca aj oči. Po sérii operácií sa ju podarilo dať dokopy, no zábavné parky už nevyhľadáva.