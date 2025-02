Liam Redaktor

V podzemí obchodného domu More v japonskom meste Kawasaki sa nachádza najmenší eskalátor na svete. Znie to bizarne, no má len päť schodov a na výšku meria 83,4 centimetra.

