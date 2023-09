Mauna Kea Observatories, Havajské ostrovy

Havaj, to nie sú len romantické ostrovy a pláže na surfovanie. Je to aj centrum astronómie. Observatóriá na vrchole hory Mauna Kea predstavujú sériu ďalekohľadov, ktoré prevádzkuje 12 samostatných inštitúcií. Priestor je ideálnym miestom pre observatórium vďaka vysokej nadmorskej výške vrcholu, tmavej oblohe, prakticky úplnej izolácii od veľkých miest, nízkej oblačnosti, nízkej vlhkosti a bez silných vetrov. A nie je to len o zážitku, ale aj o poznaní. V priebehu rokov boli na Mauna Kea urobené dôležité objavy vrátane zrýchľujúcej sa rýchlosti rozpínania vesmíru, objavu supermasívnej čiernej diery v centre našej galaxie či monitoringu asteroidov.

Národné observatórium Kitt Peak, Arizona

Americké Národné observatórium leží vo výške cez dvetisíc metrov nad morom. Ide o observatórium založené v roku 1958 a dones sa tu nachádza najväčšia zbierka optických a rádioteleskopov. Realizuje sa tu aj projekt DESI, ktorý chce preskúmať vplyv temnej energie na rozpínanie vesmíru a projekt NEID meria pohyb blízkych hviezd. Okrem výskumného zariadenia má observatórium aj návštevnícke centrum, ktoré od roku 1964 privítalo 2 milióny zvedavých návštevníkov. Je to unikát použiť takéto zariadenia na verejné pozorovanie hviezd.

Kráľovské observatórium, Greenwich, Londýn

Patrí k najznámejším. Nachádza na kopci v parku Greenwich v juhovýchodnom Londýne a ponúka výhľad na rieku Temžu. To by však samozrejme nestačilo. Založil ho v roku 1675 kráľ Karol II. na pomoc pri britských zámorských výpravách. Vtedajší kráľovský stronóm John Flamsteed dostal 500 libier na vybudovanie observatória v Greenwichi. Od konca 19. storočia sa Kráľovské observatórium pripisovalo svetovému prvému poludníku alebo súradniciam zemepisnej dĺžky 0 stupňov. V roku 1884 bol Greenwichský poludník vymenovaný za hlavný poludník sveta. Dnes je však možné v tomto observatóriu však pozrieť hlavne do histórie astronómie, čo je ale tiež zaujímavé pozorovanie. Vedecká práca hvezdárne sa však presťahovala v prvej polovici 20. storočia kvôli znečisteniu ovzdušia.

Observatórium La Silla, Čile

Nachádza sa na okraji púšte Atacama v nadmorskej výške 2 400 metrov. Observatórium má šťastie na jednu z najtemnejších oblôh na svete kvôli svojej veľkej vzdialenosti od svetelného znečistenia. Dnes existuje asi 300 recenzovaných publikácií, ktoré zahŕňajú prácu vykonávanú v La Silla. Konkrétne sa na observatóriu uskutočnili pozoruhodné objavy a výskumy súvisiace so štúdiom najbližšej nedávnej supernovy, skúmajú sa úlohy výbuchov gama žiarenia s masívnymi výbuchmi hviezd a exoplanét s nízkou hmotnosťou.

Observatórium Arcetri, Florencia, Taliansko

Toto európske observatórium existuje od roku 1869, keď bola Florencia hlavným mestom Talianska! Pracuje tu približne 100 zamestnancov, z ktorých mnohí sú medzinárodní odborníci a študenti. Výskum na observatóriu Arcetri zahŕňa témy súvisiace s tvorbou nových hviezd, záverečnými fázami hviezdneho vývoja, blízkymi galaxiami, hviezdokopami a slnečnou sústavou. Observatórium Arcetri je okrem výskumného zariadenia otvorené aj pre verejnosť. Zažiť tu pozorovanie alebo workshop má príchuť unikátneho zážitku.