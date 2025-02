Noel Editor

Pred takmer sto rokmi sa do podzemného labyrintu na juhu Kentucky vydal muž, ktorého svet poznal ako najväčšieho jaskyniara svojej doby. Do jaskyne vstúpil, no už nikdy sa nevrátil.

