Iguazú

Rozprestierajú na hraniciach Argentíny a Brazílie v Južnej Amerike. Patria nielen medzi najkrajšie, ale súčasne aj najväčšie vodopády na svete. Voda tu padá z kolekcie približne 275 odlišných vodopádov usporiadaných do tvaru podkovy. Zatiaľ čo rieka, ktorá živí vodopády, sa nachádza na brazílskej strane hranice, väčšina vodopádov sa nachádza v Argentíne. To znamená, že budete musieť prekročiť hranicu, aby ste videli celých viac ako štyri kilometre padajúcej vody. Iguazú sú zapísané na zozname svetového dedičstva.

Viktóriine vodopády

Renomé ich doslova presahuje. Viktóriine vodopády, sú najznámejšie vodopády v Afrike. Sú rovnako súčasťou svetového dedičstva UNESCO, ktoré zdieľa Zambia a Zimbabwe. Tento nesmierne široký vodopád má šírku asi 1700 metrov a padá z výšky 108 metrov, čím vytvára scénu, ktorá priťahuje ľudí z celého sveta. Viktóriine vodopády sú napájané riekou Zambezi a sú známe svojou pohlcujúcou hmlou, ktorá vysvetľuje význam názvu: „Dym, ktorý hrmí“. Vskutku zaujímavý prírodný úkaz.

Plitvické jazerá

Chorvátsko, to nie sú len kamienkové pláže a rakija. To sú jedny z najkrajších jazier na svete, ktoré robili kulisu mnohým svetovým filmom. Plitvice sa nachádzajú vo vnútrozemí stredného Chorvátska, no určite sa k nim cestou za kúpaním oplatí zájsť. Predstavujú 16 terasovitých jazier, ktoré sú navzájom spojené čarovnými vodopádmi. To znamená, že pri objavovaní národného parku vás opakovane vítajú malebné kaskády, keď stúpate od jedného akvamarínového jazera k druhému.

Ban Gioc-Detian

Je to už akýsi trend, že tie najkrajší z najkrajších nechcú byť len v jednej krajine. Presne tak je to aj v Ázii. Tento stupňový vodopád leží na hranici Číny a Vietnamu. Vo Vietname je známy ako vodopád Ban Gioc a v Číne ako vodopády Detian. Keď rieka Quay Son počas obdobia dažďov stúpne, vytvorí jeden z najkrajších vodopádov na svete. Obklopený bujnou vegetáciou, horami a krasovým údolím. K vodopádom sa dá ísť aj celkom blízko na bambusovej plti a to je naozaj unikátny zážitok.

Angelov vodopád

Padajú vo Venezuele a občas sa zdá, že priamo z oblakov. Pretože dosahujú neuveriteľnú výšku 979 metrov. Predstavuje najväčšie neprerušované vodopády a ponúka sériu kaskád. Voda padá z vrcholu stolovej hory Auyán-tepui a zdrojom je rieka Churun v národnom parku Canaima. Vidieť tento zázrak na vlastné oči je trochu zložitejšie, pretože je skrytý hlboko v rovníkových dažďových pralesoch.