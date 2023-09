Baia do Sancho

Pláž Sancho neďaleko Pernambuca v Brazílii je najlepšou voľbou TripAdvisoru pre rok 2023. Odľahlá a magická, jej krása je nepopierateľná. Je to pláž, kde vám nič nebude chýbať a to napriek tomu, že tu nebudete mať naukladaných toľko turistiek ako sardiniek v konzerve. Tu jednoducho zažijete čistú pohodu a krásu plážovej turistiky.

Eagle Beach

Eagle Beach na ostrove Aruba je príkladom krásy Karibiku. Okrem toho, že má biely piesok, palmy a krásnu priezračnú vodu, má aj nudistickú oblasť s názvom Beach Baby. To je lákadlo aj pre tých, ktorí si radi užijú nielen pohodu, ale aj výhľady na krás(k)y z celého sveta, ktoré tu trávia svoje voľné dni.

Cable Beach

Za touto plážou treba letieť poriadne ďaleko. Na hodiny v lietadle a stuhnuté nohy rýchlo zabudnete, keď sa usalašíte na piesku tohto raja na zemi, ktorý sa nachádza v Broome. Táto pláž je nielen v roku 2013, ale dlhodobo hodnotená ako najlepšia pláž Austrálie. Vyznačuje sa obzvlášť krásnymi západmi slnka. Dokonalá romantika, ktorú môžete nájsť len u protinožcov.

Pláž Reynisfjara

Táto pláž s čiernym pieskom sa nachádza v meste Vik na Islande. Dobre, nie je to pláž, kde strávite hodiny vylihovaním na slnku. Ani sa tu neokúpete, ak nepatríte do tímu ľadových medveďov. Ale pláže nie sú len o plávaní. Je to miesto ako z rozprávky. Ako z fantázie umelca, ktorý túžil zachytiť, ako si vie predstaviť krásu večnosti. Toto miesto vám umožní zabudnúť na čas a užívať si silu prítomného okamihu naplno.

Spiaggia dei Conigli

Pláž nemusí byť veľká, aby prinášala veľké zážitky. Zatiaľ čo je sicílsky ostrov Lampedusa vcelku známa zastávka na migračnej trase, je tu miesto, ktoré navštevujú len skutoční milovníci a znalci plážových krás. Je skrytá, trochu utajená, ale je to adresa, ktorá poskytuje všetko potešenie, aké sa na pláži dá objaviť.