Do obchodu chodievate s najväčšou pravdepodobnosťou pešo, na bicykli či autom. Takmer istotne k nemu nemusíte zlaňovať po strmom skalisku, lenže v čínskej provincii Chu-nan by ste to urobiť mohli. Hneď vedľa frekventovanej ferraty, ktorú turisti zdolávajú pomocou rebríkov, oceľových madiel a fixných lán sa totiž nachádza drevený domček.

V ňom si môžu horolezci počas výstupu strmým skaliskom kúpiť koláče, sladené nápoje či džúsy a pokiaľ majú vlastnú fľašu, zadarmo im načapujú vodu. Obchodík funguje už roky, no populárnym sa stal až nedávno vďaka sociálnym sieťam.

Najneprístupnejší obchod sveta býva otvorený len v lete a na jeseň, keď sú skaliská najviac navštevované. Horolezcom dáva jedinečnú príležitosť osviežiť sa počas namáhavého športového výkonu. Nachádza sa vo výške 120 metrov nad zemou a zmestí sa doň iba predavač. Tovar dopĺňa zo zeme tak, že ho dvíha na lane. No a ako to v obchode vyzerá, to už zistíte vo videu vyššie.