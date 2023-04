BOGANYI

Dizajn, ktorý navrhol priemyselný dizajnér Peter Üveges, tvorí monolit vyrobený z hliníka a uhlíkových vlákien. Je to klavír, ktorý znie dokonale, priam božsky, hoci nekopíruje ani náznakom bežné tvary klavírnych krídel. Na svete existuje len niekoľko kusov tohto výnimočného nástroja a ak by ste ho chceli domov, pripravte si 400-tisíc eur. Ale niekto by vám ho aj musel chcieť predať. Pretože bežne je nedostupný.

BLÜTHNER „SUPREME EDITION“

Firma Blüthner je niečo ako Rolls-Royce v klavírnom priemysle. Vyrába jedny z najkrajších klavírov na svete a už viac ako storočie je konkurentom Steinway. V prípade radu „Najlepšia edícia“ ide o elegantný ebenový nástroj, ktorý po otvorení odhalí vnútro so zdobením z 24-karátového zlata. Cena tomu náleží a je 420-tisíc eur.

FAZIOLI „M LIMINAL BY NYT LINE“

Dizajn tohto kúsku je inšpirovaný luxusnou jachtou, pre ktorú bol objednaný prvý originál. S mierne trojuholníkovým zdvihnutým vekom klavír vyzerá ako loď s napriamenou plachtou. Je považovaný za najlepší klavír od Fazioliho, čo sa týka dizajnu aj zvuku. Cena je 700-tisíc eur a je pre skutočných fajnšmekrov.

BÖSENDORFER „OPUS 50“

Jeden z najstarších výrobcov klavírov na svete musí byť aj jeden z najdrahších. Legendárne krídlo Opus 50 bolo vyrobené na pripomenutie 185. výročia značky a je 50 000. klavírom vyrobeným touto spoločnosťou. Ako vidieť, firma ide na kvalitu, nie na kvantitu. Tú im však vyvažuje cena klavíru, ktorá je od 750-tisíc eur.

BLÜTHNER „LUCID EXO“

Je to ešte vôbec klavír? Je. Teda hrá tak, hoci sa na klavír ani nepodobá. Skôr ako by prišiel z iného vesmíru. Tento hudobný nástroj je dokonca vyrobený pomocou patentovaného systému 3D tlače od Blüthnera a celý stojí na uhlíkových vláknach. Ak si poviete, že vytlačiť klavír je nejaký výrobný low cost, tak sa mýlite. Tento klavír vďaka svojej exotickej povahe stojí bezmála milión eur.

STEINWAY & SONS „FIBONACCI“

Najslávnejšia klavírna spoločnosť na svete so sídlom v New Yorku koncipovala toto krídlo ako materiálne znázornenie série Fibonacci, teda matematického vzťahu božských rozmerov z renesancie. Ide o unikátny klavír, ktorý má božskú cenu. Zatiaľ najdrahší vyrobený klavír, ktorý však božsky hrá, len ak sa ho ujme skúsený virtuóz. Ale za 2,4 milióna eur by mohol aj sám komponovať.