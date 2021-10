Súkromný ostrov, Cheval Blanc Randheli: 43-tisíc eur/noc

Ak nie je pre vás pobyt na súkromnom ostrove, na ktorom môže byť ešte niekoľko desiatok ďalších ľudí dostatočne „súkromný“, je tu Cheval Blanc Randheli. Ide o ostrov, ktorý si môžete prenajať celý a dokonale si tak vychutnať intimitu. Stačí len maličkosť – zaplatiť 43-tisíc eur za jednu noc. Hotel sa nachádza na Maldivách, uprostred koralového útesu a je tak tropický a malebný, ako si len viete predstaviť. Ozajstným bonusom je, že po zaplatení uvedenej ceny na ostrove nebude žiadna iná duša, ktorá by vás rozptyľovala alebo bránila vám vo výhľade. Samozrejme, váš osobný kuchár, barman a klavirista majú výnimku.

Penthouse Suite, Hotel Martinez: 48-tisíc eur/noc

Ak si myslíte, že už neexistuje drahšia noc ako na súkromnom ostrove, mýlite sa. Hotel Martinez sídli na južnom pobreží Francúzska v Cannes. Keďže ponúka jeden z najfascinujúcejších výhľadov na Francúzsku riviéru, nečudujte sa, že fascinuje i jeho cena. Celý hotel je úžasne zariadený, no Penthouse Suite na najvyššom poschodí s vlastnou terasou je vrcholom dokonalosti. Ide o obľúbené miesto celebrít počas filmového festivalu v Cannes. Jeho obyvatelia si v cene môžu užiť aj súkromnú reštauráciu La Palme d'Or, ocenenú dvoma hviezdičkami Michelin. Nie čudo, že noc stojí 48-tisíc eur.

The Grand Penthouse, The Mark: 65-tisíc eur/noc

The Mark je hotel v Central Park East v New Yorku a ponúka dokonalý luxus. Hoci jeho izby nie sú absolútne najdrahšie, určite sú rozlohou najväčšie. Obzvlášť to platí o izbe Grand Penthouse, ktorá je najväčšou hotelovou izbou na svete. Suita má rozlohu 930 metrov štvorcových a súkromná terasa 232 metrov štvorcových. Obývacia izba má veľkosť tanečnej sály, pričom stropy sú vysoké osem metrov. Vstupné dvere do hotelovej izby majú výšku nepredstaviteľných deväť metrov. Suita je dvojposchodová, bohato zdobená unikátnymi kusmi nábytku od najrenomovanejších bytových architektov.

Penthousová Royal, hotel Wilson: 69-tisíc eur/noc

Hotel President Wilson sa nachádza v Ženeve vo Švajčiarsku a ponúka famózny výhľad na Ženevské jazero a Mont Blanc. Výhľady sú najkrajšie z najvyššieho poschodia hotela, ktorý je celý venovaný suite Royal Penthouse. Táto izba má 12 spální a 12 kúpeľní, v jednej z nich je vírivka s panoramatickým výhľadom na jazero. Je v nej aj 103-palcový televízor a piano. Pri cene 69-tisíc eur za noc si ju nedovolia objednať ani tie najznámejšie celebrity. Čas pre relax v izbe nachádzajú predovšetkým hlavy rôznych štátov alebo členovia kráľovských rodín.

Empathy Suite, Palms Casino: 86-tisíc eur/noc

Najdrahším hotelovým apartmánom na svete je Empathy Suite v kasíne Palms v Las Vegas. Stojí ohromujúcich 86-tisíc eur, s pobytom minimálne na dve noci, ale ponúka jedinečný luxus. Damien Hirst, autor izby, suitu vyzdobil umeleckými dielami v celkovej hodnote desač miliónov eur. Hneď pri vchode do izby vás privíta obrovské akvárium s dvojicou zakonzervovaných žralokov vo formaldehyde. Súčasťou suity je impozantný 13-miestny bar, masážna miestnosť, soľná relaxačná miestnosť, bazén či fitnes miestnosť. Ak máte voľných 172-tisíc eur, neváhajte ani chvíľu a doprajte si luxus, ktorý si zaslúžite.