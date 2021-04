Superstar

Tento antický pohonič – vozataj, údajne negramotný, pochádzajúci zrejme z Portugalska, žil v Ríme. Tam sa stal zabávačskou „superstar“ v súťažiach v Circus Maximus a v pravom slova zmysle ho všetci zbožňovali. Svoju kariéru začal ako 18-ročný vozataj štvorzáprahu v koloseu. Zúčastnil sa na 4 257 pretekoch a vyhral 1 462-krát, teda zvíťazil v každej tretej súťaži, na druhom mieste sa umiestnil 861-krát. Na porovnanie: Michael Schumacher vyhral z 264 pretekov 91-krát, teda takisto približne každé tretie preteky. V čase najväčšej slávy ročne zarobil osemdesiat miliónov dolárov, a to vrátane príjmov z reklám.

Biedu netrel

Diocles zarobil za dvadsaťštyri rokov svojej kariéry nepredstaviteľných tridsaťšesť miliónov sesterciov – podľa dnešnej kúpnej sily 12 miliárd eur. Ako uvádza profesor klasických štúdií Peter Struck z University of Chicago, Diocles bol „najlepšie plateným športovcom všetkých čias“. Akademik Struck vypočítal, že Dioclov majetok by vystačil na financovanie celej rímskej armády na viac ako dva mesiace v časoch vrcholu jej imperiálneho dosahu.

Pozoruhodný vek

Do dôchodku išiel už ako štyridsaťdvaročný a onedlho zomrel – žil v rokoch 104 až 146. To, že sa vôbec dožil tohto veku, bol pri jeho nebezpečnom povolaní zázrak. Sláva Diocla bola taká veľká, že v roku 146 mu jeho kolegovia a fanúšikovia postavili obrovský pamätník v Ríme. Nazvali ho „majstrom všetkých vozov“.

Zdroj: Public Domain

Otroci

Život vozatajov v Ríme nebol ľahký. Často to boli otroci, ktorí si nakoniec mohli kúpiť slobodu. Títo pretekári sa zúčastňovali na divokých kolách súťaže Circus Maximus, bežalo sa približne štyritisíc metrov. Tento bol určený na športové súťaže rôzneho druhu, ale stal sa najslávnejším vďaka pretekom záprahov, ktoré sa konali často od skorého rána až do súmraku. Mnohokrát to bolo aj sto súťaží denne. V čase najzaujímavejších akcií doň prišlo dvestopäťdesiat- až tristotisíc divákov – miesta boli na státie.