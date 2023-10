Sila davu

Americkí psychológovia Stanley Milgram, Leonard Bickman a Lawrence Berkowitz získali cenu za psychológiu, keď zistili, ako veľkosť davu ovplyvňuje správanie okoloidúcich. Keď jeden človek na ulici zdvihol oči, iba štyri percentáokoloidúcich nasledovali ich príklad. Keď dav 15 ľudí zdvihol zrak, urobilo tak 40 % okoloidúcich. Čím je dav silnejší, tým máme tendenciu podvedome opakovať naučený systém. Nie je to však úplná novinka v živočíšnej ríši. Podobne sa napríklad správa aj kŕdeľ vtákov na oblohe. Takže pozor na dav, ak vás strhne, môžete spraviť aj veci, ktoré by ste inak nechceli, alebo neplánovali.

Nuda vzdelávania

Aj vy ste sa v škole nudili? Presne na tento fenomén si posvietila aj veda. Cenu za vzdelávanie získala skupina vedcov vrátane Christiana Chana, Katy Tam a Wijnand Van Tilburgova za ich výskum nudy na stredoškolských a vysokoškolských prednáškach. V jednej štúdii tím zistil, že očakávanie nudy je samonaplňujúce sa proroctvo. Študenti, ktorí boli vedení k tomu, aby predvídali, že prednáška bude nudná, sa následne viac nudili. Ďalšia štúdia odhalila, že študenti, ktorí si mysleli, že ich učiteľ unudí, častejšie sami zažijú nudu. To znamená, že ak očakávate nudnú prednášku, pravdepodobne vás nikto nepresvedčí o opaku. Preto je lepšie chodiť do školy bez očakávania, môže to byť omnoho vzrušujúcejšie, ako keď očakávate nudné chvíle.

Dôležitosť chlpov v nose

Vadia vám? Striháte si ich? Pozor na túto praktiku. Vytrhávanie chĺpkov v nose môže spôsobiť smrteľné infekcie. Cenu za medicínu získala medzinárodná skupina vedcov, ktorí skúmali, či ľavá a pravá nosová dierka obsahuje rovnaký počet chĺpkov⁠. Chĺpky v našich nosových dierkach nie sú len na ozdobu. Udržujú nás zdravých tým, že zabraňujú vstupu veľkých častíc do nosa. Ľudia s neprítomnosťou chĺpkov majú vysoké riziko alergií a infekcie.

Príbory zvýrazňujúce chuť jedla

Ak hľadáte nový spôsob ochutenia jedla a nápojov, vyskúšajte elektrinu. Cenu za výživu získali japonskí vedci Hiromi Nakamura a Homei Miyashita za demonštráciu toho, ako môžu elektrifikované paličky a slamky na pitie zmeniť chuť jedál a nápojov. Elektrifikované slamky a jedlo môže spôsobiť, že jedlo bude slanšie. Keďže elektrina nemá žiadnu nutričnú hodnotu, výskum Nakamuru a Miyashitu nám ponúka možnosť jesť zdravé jedlo s nízkym obsahom sodíka, ktoré stále chutí lahodne. Na ceremónii výskumníci predviedli elektrifikovanú vidličku a oznámili svoje plány sprístupniť technológiu verejnosti už v blízkej budúcnosti. To sa otrasú reštaurácie v základoch.

Inteligentná toaleta

Používame ju denne a niekoľkokrát, preto je škoda, tieto chvíle adekvátne nevyužiť. Stanfordská toaleta, ktorú vynašiel víťaz ceny za verejné zdravie Seung-min Park, používa testovací prúžok na meranie moču, systém počítačového videnia na analýzu defekácie, telekomunikačné spojenie na monitorovanie a dokáže analyzovať výlučky. Zjavne to nie sú len naše odtlačky prstov, ktoré sú jedinečné. Informácie zhromaždené na Stanford Toilet by mohli viesť k včasnému odhaleniu chorôb, ako je rakovina močového mechúra, rakovina hrubého čreva aj infekčné choroby, ako je COVID-19.