Visiac na žeriave

Spoločnosť Dinner in the Sky vytvorila celosvetovú sieť miest, kde ponúkajú skutočne jedinečný kulinársky zážitok. Keď hostia zasadnú za stoly masívny žeriav ich zdvihne spolu so stoličkami, stolmi, jedlom a obsluhou vysoko do vzduchu. Koncept dostatočne zaujal a zaručil aj ďalšie produkty - koncert na oblohe, premietanie filmu na oblohe, Santa na oblohe a – uhádli ste: Marriage in the Sky (Svadba na oblohe). Firma vraví, že ponúka párom uzatvoriť manželstvo rovnako ako v kostole - s kňazom, svedkami, rodinnými príslušníkmi a priateľmi, ale v oblakoch, medzi anjelmi a 50 metrov nad zemou. Ak sa nebojíte výšok, hsmelo do toho!

V Antarktíde

Nič nie je „romantickejšie“ ako nekonečné ľadové plochy s hlbokou a smrtiacou ľadovou vodou všade navôkol. Napriek tomu sa Antarktída, jediný kontinent bez trvalého ľudského osídlenia a neoficiálne považovaný za najväčšiu púšť na svete, stala obľúbenou svadobnou destináciou. Spoločnosti ako Your Adventure Wedding ponúkajú rôzne balíčky pre páry, ktoré chcú počas svadobného obradu zažiť pokoj, ticho a majestátnosť antarktického prostredia. Ako bonus môžete veslovať na rafte do stredu mrazivého oceánu, len vy dvaja, v smokingu a šatách, aby ste si povedali sľub večnej lásky. Len nesmiete z raftu spadnúť do vody, aby nebola kosatka tá prvá, ktorá s vami uzavrie „sľub“ večnosti.

V obchode s obuvou

Zlé jazyky vravia, že v živote ženy existujú len dve dôležité veci – láska a obuv. Američanka Lisa Satayutová sa rozhodla obe skombinovať. Keďže je doslova posadnutá obchodným domom TJ Maxx, rozhodla sa vydať priamo tam. Šéf obuvi rozšíril uličku medzi regálmi s topánkami, aby sa do nej zmestila brána z ruží v tvare srdca. Pár sa elegantne obliekol a kráčal uličkou za zvukov sláčikovej hudby. Samozrejme, že na nohách mali topánky z kolekcie predajne.

Pod hladinou mora

Ak ste milovníkmi mora a plánujete svadbu, môžete si splniť svoj sen. Kým mnohé páry si povedali áno na pláži, vy môžete ísť ešte o krok ďalej a zrealizovať svadbu pod hladinou mora. Celý svadobný obrad s kompletným potápačským vybavením, oblekom a šatami v nádhernom morskom prostredí Bahám, Thajska, Bali, Havaja či Veľkej koralovej bariéry ponúkajú spoločnosti špecializujúce sa na podmorské manželstvá. Obrad môže prebehnúť počas plávania alebo v stoji, no pre väčšinu párov je najjednoduchšie kľaknúť si na morské dno. Keďže počas tohto jedinečného a magického zážitku nemôžete hovoriť ani čokoľvek pod vodou počuť, obrad zvyčajne prebieha prostredníctvom série vopred napísaných kartičiek. A prvý mladomanželský bozk? Na ten si musíte počkať až keď budete v suchu.

Na Mount Evereste

Na Mount Evereste sa už odohralo niekoľko svadobných obradov. Väčšina prebehla v základnom tábore, no k jednej došlo o niekoľko kilometrov vyššie. Nepálsky pár Moni Mulepati a Pem Dorjee si vymenili manželské sľuby na samotnom vrchole Everestu, viac ako 8 800 metrov nad morom. Pre chlad a nedostatok kyslíka trval obrad necelých desať minút. Obaja si rýchlo zložili kyslíkové masky, nasadili ozdobné girlandy, sľúbili, že si budú navždy verní a rýchlo začali zostupovať z hory.

Vo vesmírnom priestore

Aj keď to znie neuveriteľne, vo vesmíre už došlo k viacerým zásnubám či uzavretiu manželstiev. Základnou požiadavkou je, aby účastníci boli skutoční, profesionálni kozmonauti alebo za zosobášenie zaplatili niekoľko stoviek tisíc dolárov. Prvú „vesmírnu“ svadbu mal ruský kozmonaut ukrajinského pôvodu Jurij Malenčenko a Jekaterina Dmitrievová. Kým Jekaterina bola počas svadobného obradu v Texase, Jurij bol 320 kilometrov nad Novým Zélandom na palube ISS. Dnes sú už desiatky vesmírnych svadieb rezervovaných na niekoľko nasledujúcich rokov dopredu so súkromnými leteckými spoločnosťami ako sú First Advantage a Space Perspective. Zaujíma vás cena? Od 125-tisíc do 2,3 milióna dolárov!