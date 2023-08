Mikrób, ktorý vylučuje zlato

Cupriavidus metallidurans je bizarný organizmus. Drobná baktéria pohlcuje kovové zlúčeniny a v podstate vylučuje čisté zlato. Táto vzácna vlastnosť vyplýva z interakcie s prostredím. Pôdy, v ktorých baktéria žije, sú plné toxických minerálov, ako je meď a zlato. Vo veľkých množstvách sú oba kovy škodlivé, ale mikróby meď potrebujú na prežitie. Baktéria prijíma minerály z pôdy a premieňa ich na menej nebezpečnú formu. Ak je ich v pôde príliš veľa, pomocou enzýmu CopA dokáže baktéria prebytočnú meď zlikvidovať. Zlúčeniny zlata nedokáže absorbovať a tak ich transformuje na neškodné zlaté nugety s veľkosťou len niekoľko nanometrov.

100 miliónov rokov staré baktérie

V júli 2020 vedci oznámili, že získali baktérie z morského dna Tichého oceánu, ktoré sú vraj staršie ako 100 miliónov rokov! Stali sa tak najstaršími známymi živými organizmami na Zemi. Rekordné mikróby zahŕňajú desať hlavných skupín baktérií ležiacich viac ako 70 metrov pod morským dnom. Medzinárodné výskumné plavidlo JOIDES Resolution vykopalo vzorky ílu z dna oceánu, v ktorom baktérie našli. Po miliónoch rokov „hladovania“ baktérií vedci ostali prekvapení, keď zistili, že 99 percent mikróbov prežilo.

Zlomyseľné správanie

Neuveríte, ale vedci zistili, že niektoré baktérie sa dokážu správať doslova zlomyseľne, keď ich „rovesníci“ odmietajú produkovať dôležité enzýmy. Kolónie baktérií prežívajú vďaka produkcii životne dôležitých chemikálií, ktoré rozkladajú potraviny na živiny. Mnohé baktérie sú však lenivé a neprodukujú toľko enzýmov, koľko by mohli. Keď to zistia ostatné v kolónii, tiež znížia svoj výkon, aby ich prinútili k väčšej tvorbe enzýmov. V dôsledku toho však môže celá kolónia vyhynúť. Mikróby v podstate páchajú „evolučnú samovraždu“, aby sa zbavili svojich nečinných rovesníkov.

Dvetisíc generácií baktérií vrhá svetlo na vedeckú dilemu

Evolúcia je fascinujúci, ale stále záhadný proces. Do akej miery je vopred určená rozmanitosťou genofondu a do akej miery sú dôležité náhodné mutácie? Toto je odveká biologická debata. Vďaka baktériám sú však vedci z Michiganskej štátnej univerzity o krok bližšie k rozlúsknutiu tohto hlavolamu. Za menej ako rok vyšľachtili viac ako dvetisíc generácií mikróbov E. coli a tie rozdelili do 72 populácií, z ktorých každá mala inú úroveň genetickej diverzity. Tím testoval ich schopnosť súťažiť o živiny v rôznych generáciách. Po päťdesiatich generáciách mali populácie s väčšou rozmanitosťou jasnú výhodu. Ale zhruba pri 500-tej generácii mutácie znamenali, že na rozdieloch medzi skupinami „už nezáležalo“. Zaujímavý podnet na zamyslenie.

Mikróby v čreve varia vlastný alkohol

Vedci už dlho varujú pred škodami, ktoré môže alkohol spôsobiť na našich orgánoch. V roku 2019 však výskumníci v Pekingu objavili „chlastajúci“ mikrób, ktorý sídli v čreve a chrlí alkohol v obrovských množstvách. Baktériu milujúcu alkohol prvýkrát pozorovali u pacienta s nezvyčajným stavom známym ako syndróm autopivovaru (auto brewery syndróm - ABS), ktorý sa vyskytuje iba u niekoľkých ľudí na planéte. Ľudia s ABS sa môžu totiž opiť po konzumácii cukru. Ochorenie často spôsobuje nahromadenie kvasiniek v črevách, ale v tomto prípade vedci zistili, že ide o „superkmeň“ baktérií, ktoré z prijatého cukru vyrobia vlastný alkohol. Mikrób sa nazýva Klebsiella pneumoniae a dôkazy naznačujú, že sa môže spôsobovať tukové ochorenie pečene u ľudí, ktorí nekonzumujú alkohol.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 25. augusta 2023.