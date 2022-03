Povolený kontakt s rodinou

Mnoho nových účastníkov prichádza do vojenského kempu s presvedčením, že sa počas výcviku nebudú môcť kontaktovať s rodinou. Nie je to však pravda. Aj keď sa možno nebudú môcť s rodinnými príslušníkmi rozprávať tak často, ako by chceli, príležitosti budú mať. Vo väčšine prípadov môžu regrúti telefonovať s rodinou približne raz týždenne, pričom telefonáty trvajú zvyčajne päť až desať minút. Nie je to veľa, ale regrúti odrezaní od sveta určite nie sú.

Výcvikový tábor nie je „vymývanie mozgov“

Pobyt vo výcvikovom vojenskom tábore je nepochybne náročný. Nie všetci regrúti ho úspešne zvládnu. Roky klebiet a mylných predstáv však viedli k myšlienke, že tu dochádza k vymývaniu mozgov. Vojenský výcvik má za cieľ dostať vojenských regrútov na vysokú fyzickú a mentálnu úroveň. Fyzický tréning je náročný a intenzívny, lenže mentálny tréning je ešte dôležitejší. Výcvik prebieha tak, aby navodil zmysel pre komunitu, tímovosť a posunul hranice fyzickej a mentálnej kapacity regrútov. To však neznamená, že jeho cieľom je vymývanie mozgov.

Nábory vojakov nie sú navrhnuté s cieľom, aby čo najviac vojakov zlyhalo

Cieľom armády je získať čo najviac kvalitných regrútov. Napriek tomuto zrejmému faktu stále prevláda mylná predstava, že výcvikový tábor „chce“, aby regrúti zlyhali a zostalo len pár super silných vojakov. To by nedávalo žiaden zmysel. Milióny dolárov, ktoré ročne investuje napríklad americká armáda do náboru vojakov by tak vyšli nazmar. Áno, vojenské náborové kempy sú náročné, aby vyselektovali tých, ktorí sa do armády nehodia. Neznamená to však, že kemp dokončí päť či šesť najzdatnejších vojakov. Opak je pravdou, výcvik dokončí okolo 85 až 90 percent regrútov. K selekcii dochádza následne, keď na základe poznania silných a slabších stránok vojakov nadriadení určia, kto je na čo v rámci armády vhodný.

Nie všetci vojenskí regrúti sú maximálni vlastenci

Keď niektorí ľudia uvažujú o armáde, predstavujú si vlasteneckých hrdinov. Aj keď je pravda, že členovia ozbrojených síl sú hrdinovia, nie všetci sú nevyhnutne patrioti. Rovnako ako každé iné, aj povolanie vojaka si vyžaduje všetky typy ľudí. Pre vstup občana do ozbrojených síl neexistuje minimálna miera vlastenectva. Dôležitejšie ako vlastenectvo sú odhodlanie, inteligencia a prispôsobivosť. Regrúti preto nemusia byť nevyhnutne patrioti.

Vojenský výcvik sa nestal v priebehu rokov „mäkší“ alebo ľahší

Tento mýtus, bohužiaľ, pochádza od bývalých vojakov, ktorí sú presvedčení, že ich výcvik pred rokmi bol oveľa tvrdší ako tie terajšie. Veteráni si myslia, že keď chodili na manévre oni, tak ich podmienky sa s tými dnešnými nedajú ani len porovnať. Súčasný základný výcvik alebo výcvikový tábor však nie je v žiadnom prípade ľahký. Vyslúžilcom sa zdá, že dnešné cvičenia sú menej náročné. Pravdou je, že vojenský výcvik sa obsahovo zmenil, ale zmenila sa aj vojenská stratégia a taktika. Účelom výcvikového tábora je trénovať vojakov na modernú vojnu, čo predpokladá iný obsah prípravy ako pred desiatkami rokov.

Nie všetci regrúti sú ostrostrelci

Často prevláda mylná predstava, že každý člen armády je ostrostrelec s puškou. Tento mýtus podporujú najmä filmy či seriály, kde hlavnými hrdinami sú špičkoví strelci. Regrút síce musí absolvovať školenie v strelných zbraniach a mnohí často absolvujú určitú formu výcviku v streľbe v závislosti od ich zaradenia, ale to neznamená, že každý jeden musí byť ostrostrelec. Ak je vojak obzvlášť zdatný v streľbe, môže po základnom výcviku nastúpiť na špecializovaný strelecký výcvik, ale mnohí z vojakov v rámci armády plnia aj iné úlohy.