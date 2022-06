Stipe Petic má 57 rokov a učaroval mu seriál Vikingovia. Kým nevidel prvú časť, o predkoch dnešných Severanov toho veľa nevidel. Seriál ho ale úplne pohltil. Petic pracoval desať rokov na stavbách v Nemecku, potom sa ale vrátil do rodného mesta Tomislavgrad na juhu Bosny a rozhodol sa žiť ako Viking. Prezývku si požičal priamo od hlavného hrdinu seriálu Ragnara a začal vyrábať ozdobné vikinské sekery a štíty.

Peticovi sa najviac páčila prvá séria Vikingov, ktorú podľa vlastných slov videl nespočetnekrát. Práve podľa nej začal vyrábať zdobené zbrane a netrvalo dlho, kým zistil, že sa takýmto spôsobom bez problémov uživí.

Peticova dielňa v Tomislavgrade je dnes plná vikinských štítov a sekier, ale aj rôznych cvičných terčov, ktoré Stipe využíva pri vrhaní sekier. Ako inak, nechýbajú ani portréty Rangara a jeho ženy Lagerthy, ktorých stvárnili Travis Fimmel a Katheryn Winnicková. Pred dielňou zasa tróni funkčná replika drakkaru, severskej lode, ktorú Petic sám postavil a občas ju berie na plavbu na blízke jazero.

S dlhou bielou bradou a v tradičnej tunike vyzerá Petic naozaj ako moderný Viking. Má aj stálu prácu, robí šoféra pre krajský úrad, ako však tvrdí, veľa času mu to nezaberie. Oveľa viac času trávi v dielni, svoje výrobky predáva až za 300 eur.

O peniaze mu podľa vlastných slov až tak nejde. Na stavbách v Nemecku síce zarábal oveľa viac, ale nebol šťastný. Dnes je to naopak a už by sa do zahraničia nevrátil. Do budúcnosti má veľké plány, chce totiž zorganizovať prvé bosnianske majstrovstvá vo vrhaní sekier a dúfa tiež v to, že sa mu podarí postaviť repliku vikinskej dediny, ktorú by mohli navštevovať turisti. Odhodlania má podľa vlastných slov dosť a keď mu náhodou začne chýbať motivácia, stačí, ak si pustí prvú sériu Vikingov.