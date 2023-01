V roku 1891 sa v novinách St. Louis Globe Democrat v americkom štáte Missouri objavila bombastická správa. Mladého námorníka Jamesa Bartleyho zhltol vorvaň tuponosý, no na druhý deň sa veľrybu podarilo zabiť. Keď jej rozrezali brucho, vypadol z neho muž, oslepený a popálený žalúdočnými kyselinami, no živý. Fascinujúci príbeh sa rýchlo šíril a prebralo ho viacero ďalších novín.

Jonáš a veľryba na maľbe Pietera Lastmana z roku 1621. Zdroj: Public Domain

K incidentu malo dôjsť vo februári 1891 asi 300 kilometrov východne od Falklandských ostrovov. Britská veľrybárska loď Star of the East pátrala po koristi, keď muž na hliadke zbadal vo vzdialenosti približne päť kilometrov vorvaňa. Kapitán dal na hladinu spustiť dva menšie člny a medzi ich posádkami sa ihneď rozpútali preteky o to, ktorý čln sa dostane k veľrybe prvý.

James Bartley bol na palube toho rýchlejšieho. Čln dorazil k vorvaňovi a jeden z mužov vrazil zvieraťu harpúnu do boku. To sa začalo v bolestiach zmietať a posádka zúrivo veslovala, aby sa dostala z vorvaňovho dosahu. Vorvaň ale prudko udrel chvostom do vody a vytvoril vlnu, ktorá vyhodila mužov z člna do chladných vôd južného Atlantiku.

Našťastie bol nablízku druhý čln, ktorý nešťastníkov zobral na palubu. Dvaja však chýbali a jedným z nich bol James Bartley.

Kapitán vydal rozkaz, aby sa loď nehýbala, a o deň neskôr oceán v jej blízkosti vyplavil na hladinu zdochlinu vorvaňa. Posádka ju lanami pripútala k boku plavidla a okamžite ju začala porciovať. Tradične sa začínalo rozrezaním brucha. Keď sa potom námorníci snažil vytiahnuť zo zvieraťa žalúdok, zistili, že je ťažší, než býva zvykom. A nielen to. Vnútri sa čosi hýbalo. Mysleli si, že je to nejaký veľký morský tvor, a to viac ich šokovalo, keď dnu našli Bartleyho.

Námorník mal v tele vorvaňa stráviť 15 hodín. Žalúdočné kyseliny mu vybielili kožu i vlasy a bol takmer slepý. Dva týždne ležal v delíriu a trvalo mesiac, kým o tom, čo prežil, dokázal rozprávať. Žil ešte 18 rokov a zomrel ako 39-ročný. Na jeho náhrobku v Gloucestri sa píše: „James Bartley – 1870 – 1909 – Moderný Jonáš.“

Pravda, či hoax?

Dokázal by človek prežiť 15 hodín v žalúdku vorvaňa? Odpoveď znie: nie. Existuje síce viacero pravdivých príbehov o ľuďoch, ktorých prehltli veľryby, avšak zvieratá ich vždy hneď vypľuli. Nik sa nedostal do útrob živej veľryby tak, že by o tom neskôr mohol podať svedectvo. Dôvod je jednoduchý: hrdlo týchto mohutných cicavcov, dokonca aj vráskavca ozrutného, ktorý je najväčším živým tvorom, aký kedy obýval Zem, je veľmi úzke. Dokáže sa roztiahnuť maximálne na 40 centimetrov.

Ak by ale veľryba predsa len prehltla nejakého útleho človeka a ten sa dostal do jej žalúdka, dotyčný by sa ocitol vo veľmi nehostinnom prostredí. Vorvaň tuponosý má štyri žalúdočné komory, podobne ako krava, a všetky sú plné tráviacich štiav. Navyše tu nie je žiaden vzduch.

Napriek týmto očividným faktom médiá zhltli príbeh aj s navijakom a uverejňovali ho ešte aj o 100 rokov neskôr. Vo svojich prácach ho spomínali napríklad aj George Orwell či Arthur C. Clarke.

Až nedávno historik Edward B. Davis zistil, že veľrybárska loď menom Star of the East nikdy neexistovala. A hoci rovnomenné britské plavidlo existovalo, nepohybovalo sa v okolí Falklánd a nemalo na palube námorníka Jamesa Bartleyho. Odhalil tiež korešpondenciu kapitánovej ženy, ktorá tvrdila, že na príbehu nie je ani štipka pravdy. Napriek tomu legende o modernom Jonášovi mnohí veria dodnes.