Začiatkom júna 2022 trávil Miguel Pacheco s rodinou čas splavovaním anglickej rieky Wye. Vtom si na dne v jednom z plytkejších miest všimol čosi modré. Vyskočil z člna, zdvihol predmet a zistil, že ide o iPhone. Telefón bol pokrytý blatom a vyzeral nefunkčne, Miguel ho však nehodil späť do vody. Večer v tábore nechal mobil preschnúť a ráno k nemu pripojil nabíjačku. A ostal v šoku. Na displeji sa objavila ikona nabíjania. Prístroj stále fungoval.

Chlapíkovi sa podarilo telefón zapnúť a na pozadí uvidel fotografiu muža a ženy s dátumom 13. august. Ako sa neskôr ukázalo, išlo o deň, keď pôvodný majiteľ telefón stratil. Miguel zverejnil svoj príbeh na sociálnych sieťach aj s fotografiou predpokladaného majiteľa a netrvalo dlho, kým daný párik ktosi spoznal.

Ako sa zistilo, na fotke boli Owain Davis a jeho snúbenica Fiona Gardnerová. Obaja pochádzajú z Edinburghu a Owainovi vypadol telefón z vrecka počas splavovania rieky Wye v auguste 2021. Samozrejme si myslel, že mobil už nikdy neuvidí, a najviac ho mrzel fakt, že v ňom mal množstvo fotografií. Aj preto ho šokoval nielen fakt, že sa k nemu telefón dostal, ale i to, že si Miguel dal tú námahu, aby našiel pôvodného majiteľa.

Ako Owain uviedol, on sám by zrejme hodil mobil do najbližšieho smetného koša. Miguel ale zvolil iný prístup. „Viem, že keby som ja stratil telefón, kde mám fotky svojich najbližších, bol by som rád, aby sa mi vrátil. Aj preto som chcel vypátrať majiteľa,“ vysvetlil Pacheco.

Musíme uznať, že pre iPhone ide o kvalitnú reklamu čo sa odolnosti týka. Fungovať po desiatich mesiacoch v rieke je totiž naozaj úctyhodný výkon.