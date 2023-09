Chia Pet

Možno neuveríte, ale za posledných päťdesiat rokov zarobil tento produkt svojmu vynálezcovi Josephovi Pedottovi a jeho spoločnosti Joseph Enterprises veľké peniaze. Chia Pet, ktorý si pestujete sami, sa prvýkrát objavil na pultoch v 70. rokoch minulého storočia. Pedott mal skvelý nos nielen, čo sa týka načasovania uvedenia tohto gýčového produktu na trh, ale aj v spôsobe predaja. Chia Pet sa stal základom nočnej televíznej informačnej reklamy s niekoľkými ďalšími jeho produktmi. Následne sa tieto uletené produkty stali virálnymi. Pedott zomrel v roku 2023 vo veku 91 rokov, ale jeho odkaz stále žije v Chia Pet. V čase najväčšieho rozmachu spoločnosť každý rok poslala zákazníkom približne 500 000 položiek. To je naozaj veľa „chia“ aj peňazí. V čase smrti Pedotta spoločnosť odhadovala, že predali viac ako 25 miliónov Chia maznáčikov Američanom a spotrebiteľom na celom svete. Dnes stoja Chia Pets približne 20 dolárov za kus, v závislosti od typu.

Snuggie

Produkt snuggie uviedli na trh v ťažkých časoch: priamo uprostred prelomovej finančnej krízy v roku 2008. No deka, do ktorej sa môžete obliecť, sa prekvapivo uchytila a odvtedy nestráca na popularite. Možno jej ešte viac pomohla nedávna pandémia, kedy sme nemohli vychádzať z domu a väčšina z nás trávila čas pred obrazovkou. Do polovice roku 2010 si zákazníci zakúpili viac ako 30 miliónov prikrývok. A spoločnosť Allstar Products Group vďaka tomu zarobila viac ako 500 miliónov dolárov.

Tamagoči

Kto potrebuje skutočného domáceho maznáčika, keď môže mať digitálneho? V čase najväčšej slávy Tamagoči nebolo dieťaťa, ktoré by netúžilo „starať“ sa o virtuálne stvorenie. „Zvieratko“ zamknuté v malej hračke v tvare vajíčka sa vyliahlo na obrazovke a odvtedy ste ho museli kŕmiť, napájať a chovať rovnako ako skutočného domáceho miláčika. Po niekoľkých dňoch starostlivosti zvieratku narástli krídla a vrátilo sa na „svoju domovskú planétu“. Nápad starať sa o virtuálneho maznáčika môže znieť prinajlepšom zábavne (v horšom prípade hlúpo), ale bol to veľký biznis. Spoločnosti Bandai America sa ich podarilo od uvedenia na trh predať viac ako 80 miliónov na celom svete. Zisk z predaja sa blíži k miliarde dolárov. Svoj produktový rad prispôsobili aj modernej dobe: v súčasnosti ponúkajú plne digitálne miniatúrne zvieratko.

Pet Rock

Pet Rock sa takmer cez noc v roku 1975 stal kultúrnym fenoménom. Marketingový génius menom Gary Ross Dahl „vynašiel“ bizarný (a úprimne povedané, zbytočný) produkt. Vďaka nápaditým a originálnym televíznym reklamám a špičkovým marketingovým trikom sa však stal hitom. A hoci všetci vedeli, že je hlúpy, bavila ich jeho originalita a bizarný príbeh. Pomohlo aj to, že Dahl predával kamene len za štyri doláre za kus, takže boli dosť lacné, aby ich ľudia kúpili a dali priateľom a členom rodiny ako uletený darček. Dahl pritom investoval do kameňov a kartónového obalu len centy a v 70. a 80. rokoch na nich zarobil milióny. Do prepravnej krabice navyše pribalil 36-stranový (!) manuál, ako sa treba starať o nového domáceho miláčika. Celkovo Dahl predal takmer dva milióny Pet Rock. V rozhovore pre New York Times v roku 2004 tento marketingový mág a , „vynálezca“ potvrdil, že na svojom nápade parádne zarobil – „V mojom vrecku skončilo asi 5 miliónov dolárov dnešných peňazí.“

Beanie Baby

Náš zoznam by nebol úplný bez Beanie Baby. Tieto malé hračky boli v 90. rokoch také populárne, že ich hodnota v priebehu desaťročia prudko stúpala. Najvzácnejšie kúsky sa predávali za stovky dolárov – niekedy aj viac – a ľudia ich kupovali s nádejou, že ich cena bude stúpať, pretože túžili vlastniť najunikátnejšie verzie roztomilých malých hračiek. Samozrejme vieme, ako to celé skončilo. Bublina praskla a mnohým ľuďom ostali plné vrecia zbytočných hračiek. Trend zanikol, trh s hračkami sa posunul ďalej a dnes si Beanie Baby pamätáme len ako výstrelok minulosti. Ľudia, ktorí minuli stovky alebo tisíce dolárov za jednu hračku sa však až tak nesmejú... Každopádne, jeden človek má určite dôvod na úsmev: Ty Warner. Miliardár stojaci za hračkárskou spoločnosťou, ktorá vlastnila a vyrábala Beanie Baby. V časoch najväčšej slávy získaval na predaji ročne stovky miliónov dolárov, čo mu vytvorilo miliardový majetok. To je dosť za malé plyšáky!