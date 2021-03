Skutočná kráska a zviera

Existuje množstvo legiend, ktoré popisujú život extrémne škaredých ľudí, pripomínajúcich divoké opice, bigfoota alebo vlkolaka. Takmer vždy ide o výmysel, ale aká by to bola legenda, keby aspoň raz neexistovala aj v skutočnosti? V 16. storočí sa narodil Petrus Gonsalvus, rodák z Tenerife so zriedkavým ochorením, ktoré dnes poznáme ako hypertrichóza alebo syndróm vlkolaka. Prejavuje sa nadmerným rastom vlasov a ochlpenia po celom tele, vrátane tváre. A presne tak to bolo aj v prípade Petrusa. Vlasy úplne zakryli jeho tvár a ochlpenie mal doslova všade. Ľudia sa k nemu správali ako k zvieraťu - chovali ho v klietke a kŕmili surovým mäsom. Španielsky kráľ Henrich II. sa však rozhodol skrotiť „divocha“ a dať mu náležité vzdelanie. Keď zistil, že Petrus je inteligentný, veľmi si ho obľúbil a prestal s ním zaobchádzať ako so zvieraťom, dokonca ho menoval za šľachtica. Petrus sa neskôr oženil s krásnou ženou a mali spolu deti, z ktorých niektoré zdedili jeho ochorenie.

Aligátory v kanalizácii v New Yorku

Mestskú legendu o obrovských, často albínskych aligátoroch žijúcich v kanalizácii v New Yorku si odovzdávali ľudia z generácie na generáciu. Legenda vraví, že bohaté rodiny v 30. rokoch minulého storočia začali chovať aligátory ako domáce zvieratá. Keď ich začali nudiť alebo si uvedomili, že dospelé aligátory ťažko zvládnu, spláchli ich do toalety. A mnohí Newyorčania veria, že kanalizácie obýva veľká kolónia aligátorov. Pravdou je, že aligátory kedysi naozaj predávali ako domáce zvieratá a zopár z nich našli v odtokoch a okolitých riekach. Avšak nie je možné, aby prežili v stokách, pretože toto prostredie je pre nich studené a príliš toxické.

Pochovanie zaživa

Možno ste počuli o prípadoch, keď ľudí omylom pochovali zaživa, lebo ich považovali za mŕtvych. Príbehy domnelých mŕtvol, ktorých krik a škrabanie na vnútornú stranu truhly iní ľudia počuli z podzemia nás sprevádzajú po celé storočia. Strach z pochovania zaživa bol vo viktoriánskom období taký silný, že mŕtvym dávali do truhly zvončeky pre prípad, že by sa prebrali. Napriek popularite týchto „bezpečnostných rakiev“ neexistujú záznamy, že by niekoho skutočne po zazvonení zachránili. Neznamená to však, že nikdy nedošlo k pochovaniu človeka zaživa. Najnovší prípad pomýlenej smrti nastal v roku 2020. Peter Kigen, 32-ročný Keňan, ktorého vyhlásili za mŕtveho, sa zobudil v márnici tesne predtým, ako ho zamestnanci chceli balzamovať a pripraviť na pohreb. Kigen začal nahlas kričať, keď mu zarezali do nohy. Za šokujúci incident prevzala zodpovednosť miestna nemocnica.

Skutočná mŕtvola ako halloweenska dekorácia

Veľmi temnou mestskou legendou, ktorá opakovane slúži ako zápletka hororových scén vo filmoch, je použitie reálneho mŕtveho tela ako halloweenskej výzdoby. Američania veria, že na mnohých miestach naozaj používajú reálnu mŕtvolu, hoci ju nikto nevidel. Bohužiaľ, k tejto situácii minimálne raz došlo. V roku 2015 vrah nechal ženu v Ohiu po útoku prevesenú cez plot pri ceste. Mnoho ľudí si ju spočiatku pomýlilo s výzdobou. Mysleli si, že ide o dômyselnú a vernú dekoráciu na Halloween. Nikoho nenapadlo nahlásiť nájdenie tela, pretože verili, že ide o žart. Až keď si jeden stavebný robotník išiel „dekoráciu“ pozrieť zblízka zdúpnel od strachu, lebo zistil, že je to skutočné telo.

Strašidelná bábika

Ak ste milovníkmi hororov, určite ste videli filmy, v ktorých vystupovala strašidelná bábika ako Chucky alebo Annabelle. Mnohé mestské legendy spomínajú, že práve v ich meste žila posadnutá bábika, ktorá ubližovala druhým. Kým v 99,9 percentách je to len mýtus a legenda, na ostrove Hokkaido taká bábika existuje. V roku 1918 kúpil chlapec pre svoju malú sestru Okiku bábiku. Bábika aj Okiku vyzerali podobne, mali rovnaký účes i oblečenie. Všade chodili spolu, avšak o pár mesiacov Okiku tragicky zahynula. Rodičia po jej smrti bábiku pomenovali po dcérke a denne sa k nej modlili. Potom sa stalo niečo bizarné. Rodina si všimla, že bábike rastú vlasy. Keďže vedeli, že niečo nie je v poriadku, nechali ju analyzovať vedcom, ktorí zistili, že ide o skutočné ľudské vlasy, ktoré patria dieťaťu. Rodičia venovali bábiku miestnemu chrámu, v ktorom je dodnes vystavená.