Pokiaľ by jednotlivec vo veku 10 rokov mal duševný vek 10, bolo by jeho IQ 100.V prípade, že by duševný vek bol vyšší než chronologický (napr. 12 namiesto 10), jeho IQ by bolo 120. Podobne, ak by mal mentálny vek nižší ako chronologický vek, bolo by jeho IQ nižšie ako 100.

V súčasnosti IQ alebo inteligenčný kvocient je číslo, ktoré vyjadruje inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii. Mentálny vek odborníci stanovili na základe priemerného výkonu testu inteligencie v danej vekovej skupine.

Pre zaujímavosť: za jedného z najinteligentnejších ľudí planéty vedci považujú, okrem iného, aj slávneho maliara a vynálezcu Leonarda Da Vinciho, ktorého hodnotu odhadujú na viac ako 200 bodov. Podobne je na tom nemecký básnik Johann Wolfgang von Goethe, údajne tiež s hodnotou IQ prevyšujúcou 200. A ako sú na tom súčasníci?

Garry Kasparov – legendárny šachista

Garryho Kasparova určite poznáte. Je to bývalý sovietsky šachový veľmajster, bývalý majster sveta v šachu, spisovateľ a politický aktivista, ktorého mnohí považujú za najväčšieho šachistu všetkých čias. Kasparov sa stal najmladším majstrom sveta v šachu v roku 1985 vo veku 22 rokov, keď porazil vtedajšieho šampióna Anatolija Karpova. Vedeli ste, že v roku 1985 nastúpil proti 32 najlepším šachovým automatom na svete? Vyhral všetkých 32 zápasov. Prehru zaznamenal až v roku 1997, keď prehral so superpočítačom IBM Deep Blue. Nemecký časopis „Der Spiegel“ sa pokúsil zistiť IQ Kasparova v rokoch 1987-88. Kasparov absolvoval pod dohľadom medzinárodných psychológov početné testy na meranie jeho pamäti, priestorových schopností a abstraktného uvažovania. Napriek tomu, že mnohé zdroje uvádzajú jeho výšku IQ na hodnote 190, skutočné skóre testu IQ bolo 135. Napriek tomu, že Kasparov nedrží rekord s najvyšším IQ, preukázal fenomenálne analytické schopnosti a priestorovú predstavivosť.

Magnus Carlsen – famózny šachista

Úradujúcim a niekoľkonásobným majstrom sveta v šachu je nórsky génius Magnus Carlsen. Titul veľmajstra získal už v 13. rokoch. Keď mal šestnásť, úspešne konkuroval najlepším veľmajstrom sveta. Prekonal hodnotenie Elo 2 800 už v roku 2009 a v roku 2010 sa dostal na prvé miesto v rebríčku FIDE a stal sa najmladším šachistom s takýmito výkonmi. Je známy pre svoj útočný štýl. Používa rôzne typy otvorení šachových partií, dokázal so zaviazanými očami vyhrať všetkých desať šachových zápasov hraných simultánne. Bohužiaľ, presná hodnota Carlsonovho IQ nie je známa, pretože sa ho nepodarilo dostať k psychológom, avšak odborníci ju vzhľadom k jeho neuveriteľným pamäťovým a analytickým schopnostiam odhadujú na 190. Snáď sa odborníkom raz podarí Magnusa presvedčiť.

Noam Chomsky – najcitovanejší autor

Na svete niet geniálnejšieho lingvistu než je Chomsky. Je to známy filozof, historik, kognitívny vedec a predovšetkým „otec modernej lingvistiky“. Je autorom viac ako 150 kníh o filozofii, histórii, sociológii, politológii či médiách. Zároveň je najcitovanejším vedcom v histórii. Chomsky je uznávanou kultúrnou ikonou a je stále politicky aktívny, najmä pokiaľ ide o otázky americkej zahraničnej politiky, štátneho kapitalizmu a spravodajstva v masmédiách. V ankete uskutočnenej v roku 2005 ho označili za „najlepšieho verejného intelektuála na svete“. Aj keď jeho IQ nie je známe, o jeho inteligencii svedčia dosiahnuté výsledky. Odborníci si napriek tomu, že Chomsky nikdy neabsolvoval testy, dovolili odhadnúť jeho IQ a viacerí sa zhodli, že by dosiahol výšku 198.

Terence Tao – geniálny matematik

Austrálsky „Mozart matematiky“ Terence Tao už vo veku dvoch rokov zvládal jednoduchú aritmetiku. V deviatich študoval matematické odbory na vysokej škole. Vo veku iba 13 rokov sa stal najmladším víťazom zlatej medaily v histórii Medzinárodnej matematickej olympiády, pričom tento rekord trvá dodnes. V roku 1992 získal magisterský titul z matematiky na Flinders University v Adelaide. V roku 1996 ako dvadsaťročný získal titul Ph.D., pričom v súčasnosti je profesorom matematiky na Kalifornskej univerzite v LA. Za roky práce získal Tao množstvo prestížnych ocenení, vrátane Fieldsovej medaily, ktorá je ako Nobelova cena za matematiku a grant MacArthurovej nadácie (často označovaný ako „cena pre géniov“). Ak vás zaujíma jeho IQ, tak si radšej sadnite. Terence Tao patrí medzi absolútnu špičku, pretože psychológovia mu namerali IQ 230.

Marilyn vos Savantová – prvá v Guinessovej knihe rekordov

Marilyn vos Savantová sa narodila v roku 1946 v Missouri. V roku 1986 sa táto svetoznáma publicistka a dramatička zapísala do histórie, keď ju uviedli v Guinnessovej knihe svetových rekordov ako osobu s najvyšším IQ so skóre 228. Toto neuveriteľné skóre dosiahla v Stanford-Binetovom teste. V polovici 80. rokov vos Savantová absolvovala aj kontroverzný Mega Test, v ktorom dosiahla IQ 186. V roku 1989 ju istý newyorský časopis nazval spolu s manželom Robertom Jarvikom, ktorý navrhol prvé umelé srdce, za „najchytrejší pár v New Yorku“. Marilyn bola obľúbená ako autorka nedeľnej rubriky časopisu Parade „Ask Marilyn“, v ktorej riešila hádanky a odpovedala na otázky čitateľov, ktoré sa týkali rôznych tém.