Na rohu Tottenham Court Road a Oxford Street dnes stojí divadlo Dominion Theatre, ale v 19. storočí tu existoval jeden z najväčších metských pivovarov Horse Shoe Brewery. Založili ju v roku 1764 a v roku 1811 už vyrábala 100-tisíc sudov piva ročne. Pivovar sa ale o tri roky neskôr stal centrom naozaj nezvyčajnej tragédie. Obrovské sudy, v ktorých sa pivo fermentovalo, praskli a ulice zaplavila hotová tsunami, ktorá zabila osem ľudí.

V tých časoch pivovary rady prezentovali gigantické fermentačné kade, považovali ich za symbol úspechu. Tie v Horse Shoe Brewery boli naozaj obrovské, každá dokázala poňať až 18-tisíc sudov piva a mali výšku sedem metrov. Kade držali pokope kovové obruče s váhou až 80 ton.

Až do roku 1814 spočívalo riziko úmrtia v pivovare prakticky len v tom, že sa človek zadusil jedovatými výparmi. 17. októbra 1814 sa to ale malo zmeniť. Skladový úradník George Crick si popoludní všimol, že jedna z kovových obručí jednej kade sa zošmykla. Párkrát do roka sa to stávalo, a tak si nerobil starosti. Oznámil to nadriadenému, ktorý mu odpovedal, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

O hodinu neskôr stál Crick na drevenej plošine asi desať metrov od kade, keď nádoba povolila. Tlak piva vyrazil uzatvárací kohút aj zo susednej kade, z ktorej sa taktiež začalo valiť pivo. Celkovo išlo o 15-tisíc hektolitrov. Mok zbúral zadnú stenu pivovaru a vyvalil sa do ulíc. Vlna mala takú silu, že niektoré z tehál skončili až v susednej ulici.

Päť metrová vlna piva (išlo o typ porter) sa nezastavila pred ničím. V jednom z domov sa práve štvorročná Hannah Bamfieldová s mamou a kamarátkou hrali na čajový večierok. Matku a kamarátku vlna vyplavila z domu, malá Hannah sa utopila. V inom dome sa zhromaždila írska rodina a smútila za dvojročným chlapcom, ktorý zomrel v predchádzajúci deň. Pivo zabilo päť jej členov. Celkovo zomrelo osem ľudí. Keby k incidentu došlo o dve hodiny neskôr, počet obetí by bol vyšší, v tom čase sa ale muži ešte nestihli vrátiť domov z práce. Obete tvorili len ženy a deti.

Súd neskôr uznal, že išlo o nešťastnú náhodu a pivovar nepotrestal. Práve naopak, parlamentný výbor odpustil firme platenie daní za zničené pivo a pririekol jej odškodné vo výške 7250 libier (dnes by išlo o asi 600-tisíc eur). Pozostalí obetí nedostali nič.

Londýnska pivná potopa ale spôsobila, že pivovary začali opúšťať drevené kade v prospech betónových zabudovaných do zeme. Horse Shoe Brewery fungovala do roku 1921, kedy vyhlásila bankrot. O rok neskôr jej budovu zbúrali.