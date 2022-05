S korčuľami na streche

Čínske mestá majú síce kvalitné cesty a chodníky, no sú tak preplnené, že užiť si jazdu na kolieskových korčuliach sa zdá doslova nemožné. Ak to však nejde po chodníkoch, tak je potrebné hľadať ďalšie možnosti. Pre partiu malých čínskych detí to nebol atletický štadión, ale strecha vysokej budovy. Dostali sa na ňu cez požiarny rebrík z najvyššieho poschodia, obuli si kolieskové korčule a bavili sa tým, že sú v poriadnej výške. Od pádu ich pritom delil len malý múrik vysoký doslova pár centimetrov.

Zábavka, ktorá sa neujala

Zábava na pokraji strechy netrvala dlho. Pani Lin, ktorá videla, čo sa deje na streche blízkeho domu, zalarmovala políciu skôr, ako stihlo prísť k tragédii. Aj čínske noviny The Paper priniesli zábery, ktoré nafotila pani Lin, a pôsobia skutočne šokujúco. Deti si neuvedomili hrozbu, ktorá sa môže stať, ak by zakopli, alebo by fúkal o niečo silnejší vietor. Po zásahu polície sa deti bezpečne vrátili domov. Ak sa pýtate, kto im takúto zábavku dovolil, tak nikto. No rodičia prisľúbili, že deti budú strážiť podstatne lepšie. Pretože nikdy neviete, čo ratolesti vyvedú, ak sa len tak vytratia z domu a povedia, že sa idú hrať s kamarátmi.

Adrenalín medzi mladými vedie

Nuda doma a počítačové hry už dospievajúcim nestačia. Korčuľovanie na streche je tak ďalším dôkazom, ktorý upozorňuje na narastajúcu túžbu detí prežívať skutočný adrenalín. V Číne tak upozorňujú rodičov, aby dávali na deti pozor a lepšie zabezpečili prieniky na strechu. Pretože takéto korčuľovanie sa môže stať trendom, ktorý skôr či neskôr prinesie prvé obete. V takomto prípade je osveta vždy na mieste.