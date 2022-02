Edmund Kemper

V roku 1964 15-ročný Edmund Kemper zastrelil svojich starých rodičov. Čin už dlhšie plánoval a neskôr nič neľutoval. Kalifornský úrad pre mládež ho podrobil sérii psychotestov a keďže výsledky naznačovali, že ide o paranoidného psychotika, poslali ho do štátnej nemocnice Atascadero. Kemper sa poslušne podriadil liečbe a presvedčil lekárov, že je v poriadku. Preto ho zapojili do práce v psychologickom laboratóriu, kde pomáhal spravovať testy ostatných hospitalizovaných. Počas tohto obdobia sa teda veľa dozvedel o iných deviantoch. Po piatich rokoch Kempera prepustili. Iróniou je, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov zavraždil a rozsekal osem žien, hoci lekári tvrdili, že už nepredstavuje hrozbu pre spoločnosť.

Joshua Phillips

V roku 1998 14-ročný Joshua Phillips dobil na smrť svoju osemročnú susedku a jej telo ukryl pod posteľ. O sedem dní neskôr si matka všimla, že spod postele niečo vyteká. Joshua tvrdil, že Maddie omylom udrel do oka bejzbalovou pálkou a ona začala kričať. V panike ju preto odvliekol do domu, kde ju znova udrel a potom 11-krát bodol. Jeho príbeh nepresvedčil porotu na Floride, ktorá ho odsúdila za vraždu prvého stupňa na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.

Willie Bosket

Willie Bosket sa narodil 9. decembra 1962 a svoje zločiny spáchal ešte ako maloletý. 19. marca 1978 15-ročný Bosket zastrelil Noela Pereza v metre v New Yorku pri pokuse ukradnúť mu peniaze a hodinky. O osem dní neskôr zastrelil ďalšieho muža pri ďalšom pokuse o lúpež. Bosketa odsúdili na päť rokov väzenia, čo bolo maximum pre neplnoletú osobu. Krátka dĺžka trestu vyvolala verejné pobúrenie a viedla New York k prijatiu zákona o mladistvých. Podľa neho mohli deti vo veku 13 rokov súdiť za závažné zločiny, ako je vražda, na súde pre dospelých, s rovnakou sadzbou. New York bol prvým štátom, ktorý prijal zákon tohto druhu; odvtedy mnohé ďalšie štáty nasledovali tento príklad. V súčasnosti je Bosket vo väzení v New Yorku na samotke a odpykáva si niekoľko doživotných trestov.

Brenda Anne Spencerová

V pondelok 29. januára 1979 16-ročná Brenda Ann Spencerová puškou zranila osem detí a jedného policajta na základnej škole Cleveland v San Diegu, zabila riaditeľa Burtona Wragga a správcu Mikea Suchara. Použila pušku, ktorú jej daroval na Vianoce otec. Keď sa šesťhodinový incident skončil a tínedžerky sa spýtali, prečo zločin spáchala, pokrčila plecami a odpovedala: „Nemám rada pondelky.“

Jon Venables a Robert Thompson

Jon Venables a Robert Thompson (obaja desaťroční) kradli celý deň v nákupnom centre. Prečo sa rozhodli uniesť dvojročného Jamesa Bulgera? Bolo to plánované, alebo náhle nutkanie? Keď ho už mali, nevedeli, čo s ním. Pokojne ho mohli nechať stáť samého na chodníku pri obchode. Ale Jon a Robert ako deti, ktoré radšej zničia vlastný majetok, než by ho dali inému, chlapčeka zavraždili. Videokamery v obchodnom centre zachytili ako ho odviedli preč. Chlapci Jamesa vzali na dlhú bezcieľnu prechádzku, pričom ho kruto umučili - dobili ho na smrť a nechali na železničnej trati.

Mary Bellová

Mary Bellovú odsúdili za uškrtenie Martina Browna 25. mája 1968, deň pred jej 11. narodeninami. 31. júla 1968 sa Mary a jej priateľka podieľali na smrti, opäť uškrtením, trojročného Briana Howea. Policajti dospeli k záveru, že Mary Bellová sa po jeho zabití vrátila, aby mu do brucha vyrezala žiletkou písmeno „M“. Mary Bellová mu tiež nožnicami odstrihla vlasy a časti genitálií. Keďže dievčatá boli mladé a vo výpovediach si navzájom odporovali, nikdy sa nepodarilo objasniť, čo presne sa stalo. Smrť Martina Browna pôvodne označili za nehodu, pretože neexistovali priame dôkazy. Nakoniec však jeho smrť spojili so zabitím Briana Howea a v auguste dievčatá obvinili z obidvoch zabití. Mary prepustili v roku 1980 so súdom nariadeným zachovaním anonymity. V roku 2003 Mary a jej dcéra získali doživotnú anonymitu.