Tayane Caldasová má 18 rokov a žije v brazílskom Sao Paule. V piatok 20. mája 2022 k nej cestou do školy pristúpil bývalý priateľ Gabriel Coelho, ktorý ju násilím donútil nastúpiť do auta. Bála sa, že ju napadne, a tak sa len mĺkvo viezla, kým nevystúpili pred jeho domom. Tu ju muž spútal a vytetoval je na tvár svoje meno, ktoré teraz pokrýva ženinu pravú stranu tváre. A hoci on tento čin nepopiera, tvrdí, že sa všetko odohralo inak a Tayane mu to dovolila.

V nasledujúci deň Tayanina matka oznámila polícii, že jej dcéra zmizla. Mužom zákona sa ju podarilo vystopovať až ku Coelhovmu domu, odkiaľ ju odviezli domov. Tu ju matka presvedčila, aby na expriateľa podala žalobu.

Ešte v ten deň Coelha zatkli napriek svedectvu jeho otca, ktorý tvrdil, že mladá žena podstúpila tetovanie dobrovoľne. Isté však je, že muž si za mrežami pár mesiacov posedí. Tayane ho totiž už dvakrát udala a súd mu udelil zákaz priblíženia, ktorý týmto páchateľ porušil.

Potom, ako Tayane na internete zverejnila, čo sa jej stalo, zažila pomerne príjemnú reakciu. Viaceré kliniky, ktoré sa zaoberajú odstraňovaním tetovaní, jej zadarmo ponúkli svoje služby. Tie prakticky ihneď využila, bude však musieť podstúpiť viacero zákrokov, aby tetovanie nadobro zmizlo. Podľa vlastných slov však ľutuje najmä toho, že jej bývalý priateľ z jej života istotne nadobro nezmizne.

Tayane a Coelho začali randiť v roku 2019 a spočiatku sa ich vzťah vyvíjal idylicky. Približne po roku však žena začala zisťovať, že jej partner je žiarlivec a násilník. Už vtedy ju matka presviedčala, aby ho nechala, zamilovaná Tayane si ale nedala povedať. Nechala ho až po ďalších ôsmich mesiacoch bitiek a rovno požiadala o zákaz priblíženia. Ten však Coelho nedodržal a žene sa kruto pomstil.