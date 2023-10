Indickí vedci boli svedkami naozaj nezvyčajnej situácie. Pozorovali psa, ktorého svokra iných túlavých psov zahnala do rieky. Jeho život visel na vlásku a nebyť krokodílov bahenných, ktorí mu pomohli dostať sa do bezpečia, určite by sa stal korisťou.

Štúdia, ktorú odborníci zverejnili v časopise Journal of Threatened Taxa, naznačuje, že krokodíly bahenné, ktoré žijú v indickej rieke Savitrí, sú inteligentnejšie, než sa doteraz predpokladalo. Vie sa o nich, že lovia vo svorkách a dokonca používajú návnady, aby sa k nim korisť dostala bližšie. Tentokrát podľa indických vedcov dokonca prejavili empatiu, keď pomohli psovi v ohrození.

Išlo o mladého jedinca, ktorého svorka dospelých túlavých psov zahnala do rieky Savitrí. Krokodíly miesto toho, aby psa sami zožrali, urobili čosi naozaj nečakané. Papuľami ho odstrčili na bezpečnejšie miesto, odkiaľ mohol vybehnúť na breh a ujsť pred svorkou do bezpečia.

Autori štúdie si toto správanie vyložili ako prejav empatie a predostreli myšlienku, že krokodíly sa obávali o bezpečnosť psa zahnaného do úzkych. Hoci je skutočne zaujímavé, že zo psa neurobili svoju korisť, dôkazy o tom, že by tieto plazy boli schopné empatie voči iným druhom živočíchov, prakticky neexistujú. Vedci v tomto prípade krokodíly len poľudštili a pripísali im vlastnosti, ktoré v skutočnosti nemajú.

Krokodílom bahenným však nemožno uprieť ich lovecký talent. Je o nich známe, že si na hlavu kladú paličky, z ktorých si niektoré druhy vtákov stavajú hniezda. Keď si nešťastný operenec príde po takýto stavebný materiál, zväčša sa stane korisťou mohutného plaza, ktorý dorastá až do dĺžky piatich metrov.

Hoci žije na celom indickom subkontinente, k útokom na ľudí dochádza pomerne zriedkavo. V rokoch 2008 až 2013 došlo k 110 útokom, pričom tretina z nich skončila pre ľudí smrteľne.