Pátranie bez konca

Od roku 1987 skupina Treasure Twelve hľadá slávny a veľký poklad Lemminkäinenovo zlato. Každý rok sa vydajú do jaskynného labyrintového komplexu neďaleko Helsínk, ktorý má byť práve skrýšou najcennejšieho pokladu, aký kedy svet poznal. Prešlo už 34 odkedy sa pustili do pátrania, ale hľadači každú jeseň doposiaľ obišli s prázdnymi rukami. Hľadajú totiž výhradne cez leto, pretože v ostatné mesiace roka je komplex zaplavený ľadovou vodou. Aktuálne končia hľadači ďalšiu sezónu, no tvrdia, že počas ďalšieho leta už konečne objavia vysnívaný poklad, po ktorom tak dlho túžili. Sú už na dosah. Ostáva prekonať pár metrov.

Poklad prezradený vďaka mystikovi

Celý príbeh o poklade začal v roku 1984, keď mystik Ior Bock tvrdil, že jeho rodina patrí k priamymi potomkami Lemminkäinena, jedného z hrdinov Kalevaly a dôležitej postavy fínskej pohanskej mytológie. Bock tvrdil, že zapečatená komora na jeho panstve obsahovala Lemminkäinenovo zlato, teda poklad, ktorý rodina po stáročia chránila pred útočníkmi. To prirodzene dokázalo sformovať partiu nadšencov, ktorí sa pustili do hľadania. Bock bol v roku 2010 zavraždený, no zanechal svojim parťákom indície, podľa ktorých môžu pokračovať v pátraní.

Jaskynný systém, o ktorom Bock tvrdil, že ukrýva legendárny poklad, je niektorými známy ako Lemminkäinenov chrám. Napriek nespočetným oficiálnym prieskumom a expedíciám na ktoré sa vydalo viac ako 100 lovcov pokladov, sa poklad ešte neobjavil. Treasure Twelve je najoddanejší tím zo všetkých. Posledných 34 rokov svojho života strávili kopaním a skúmaním chodieb podzemného svata. Údajne sú už na hranici objavenia. No to si nechajú až na budúci rok, kedy hladina vôd opäť stúpa.

Kúsok od veľkého odhalenia, alebo ďalšie sklamanie

Pôvodná skupina Temple Twelve pozostávala z dvanástky mužov a žien z Fínska, Švédska, Nórska, Holandska, Austrálie, Ruska, Ameriky a Nemecka, z ktorých nikto nemal žiadne archeologické skúsenosti. Použili základné nástroje a spolupracovali s Ianom Bockom na preskúmaní rozsiahleho jaskynného systému.

Počas rokov hľadania väčšina pôvodných členov skupiny buď zomrela alebo odišla do dôchodku, ale dvaja z pôvodnej zostavy sú stále aktívni v pátraní po Lemminkäinenovom zlate. Teraz konečne tvrdia, že sú len pár metrov od zapečatenej pokladnice, ktorá im tak dlho unikla. Možno bude budúci rok skutočne prelomový, alebo prinesie len rovnaký výsledok ako predchádzajúce sezóny.