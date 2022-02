Skrytý poklad v hore?

Mount Rushmore je 18-metrový pamätník štvorice bývalých prezidentov USA v Čiernych horách v Južnej Dakote. Stal sa jedným zo symbolov Ameriky a ročne ho navštívia tri milióny ľudí. S nápadom jeho „výstavby“ prišiel Doane Robinson v roku 1923, aby do Dakoty prilákal turistov, a preto požiadal o pomoc dánsko-amerického sochára Gutzona Borgluma. Stavba prebiehala podľa plánov, avšak v istom okamihu začal Borglum tajne odstreľovať skaly, z ktorých chcel vytvoriť tzv. Sieň rekordov. Miestnosť mala byť trezorom s históriou národa a dôležitými dokumentmi. Keď sa o tom dozvedeli kongresmani, nariadili, aby všetky financie používali iba na prezidentov, nie na Sieň rekordov. Borglum zomrel v roku 1941 pred dokončením monumentu, no konšpirátori veria, že jeho syn pokračoval v práci otca a skrytú miestnosť dokončil a naplnil peniazmi a zlatom. Samotná hora Rushmore získala pomenovanie v roku 1885 podľa newyorského právnika, ktorý skúmal nároky obyvateľov na zlato v tejto oblasti. Sieň rekordov je údajne dodnes pred zrakmi zvedavcov dobre ukrytá.

Operácia Infektion

Osemdesiate roky priniesli okrem syntetickej hudby, rockových dlhých vlasov a štýlových legín aj množstvo politických nepokojov, ktoré vyvrcholili koncom studenej vojny. Súperenie medzi USA a Sovietskym zväzom sa odohrávalo najmä na politickom, ekonomickom a propagandistickom fronte. Operácia Infektion bola dezinformačná kampaň v 80. rokoch s cieľom šíriť nepravdivé informácie o USA. KGB tvrdila, že USA vytvorili HIV / AIDS ako súčasť výskumného projektu biologických zbraní vo Fort Detrick v Marylande. Údajne vírus chceli využiť proti homosexuálom a afroamerickej komunite. Podľa amerických analytikov dôvodom šírenia teórie bola snaha odpútať medzinárodnú pozornosť od vlastného ofenzívneho programu biologického boja. Okrem antraxu Sovieti vyvinuli tularémiu, mor a choleru na účely biologickej vojny. Alternatívnym vysvetlením je, že operácia mohla byť odvetou za americké obvinenia, že Sovieti používali chemické zbrane v juhovýchodnej Ázii. Konšpirátori však dodnes veria, že AIDS je umelo vyvinutá choroba za účelom zlikvidovať nepohodlné skupiny obyvateľstva.

Najmystickejšie letisko sveta

Letisko v Denveri, ktoré je najväčšie v USA a druhé najväčšie na svete, sprevádza množstvo konšpiračných teórií. Prvou zaujímavosťou je, že letisko má zhora tvar hákového kríža. Mnohí pochybujú o tom, že to je len náhoda, veď projektant o tom musel vedieť. Pri vstupe do areálu vás ohúri desať metrov vysoký laminátový žrebec s démonicky žiariacimi očami a s detailne znázornenými čiernymi žilami, ktoré mu pokrývajú telo. Má stvárňovať posledného koňa apokalypsy, ktorý spomína Biblia a nesie meno Smrť. Šokujúce je, že kôň o život nešťastnou náhodou pripravil svojho tvorcu, amerického sochára Luisa Jimenéza. Umelec vykrvácal po tom, čo mu kus odštiepeného materiálu preťal tepnu na nohe. Pri vstupe do letiskovej haly zaujme i zvláštny kameň s akousi vysunutou „klávesnicou“ s Braillovým písmom, na ktorom jasne vidieť tradičné symboly slobodomurárov - uholník, kružidlo a písmeno G. Na podlahe je množstvo ďalších symbolov, ktorým dominuje čierny disk v podobe slnka. Podľa všetkého by malo ísť o symboliku okultného čierneho slnka, ktoré uctievali nacistickí pohlavári. Konšpirátori sa preto pýtajú: Môže byť toto všetko naozaj len náhoda?

Johna Dillingera nezabili?

Americký gangster John Dillinger bol počas Veľkej hospodárskej krízy známym zločincom. Viedol tzv. Dillingerov Gang a bol jednou z popredných postáv organizovaného zločinu. Po vylúpení dvadsiatich štyroch bánk a štyroch policajných staníc Dillingera uväznili, ale podarilo sa mu ujsť. Policajti ho nenávideli, bežní ľudia však ospevovali. Počas prepadov bol k nim milý a vždy im podal ruku. Keď na jeho hlavu vypísali odmenu 20-tisíc dolárov, zradila ho priateľka Anna Sageová, ktorá si s ním dohodla stretnutie v kine. Keď z neho vychádzali, čakali na Johna už agenti FBI, ktorí ho zastrelili. Lenže John bol veľmi opatrný a prefíkaný, preto konšpirátori pochybujú, že policajti zabili pravého Dillingera. Myslia si, že išlo o jeho dvojníka. Keď koroner skúmal telo všimol si, že oči mŕtvoly sú hnedé, avšak Dillinger mal modré. Vyznávači konšpirácií sa domnievajú, že FBI poskytla telo dvojníka, aby zakryla zabitie nevinného muža.

Mohlo už byť po vojnách?

Počuli ste o futuristickom projekte „teleforce“ známom ako lúč smrti? Teleforce mala byť obranná zbraň, ktorú navrhol Nikola Tesla a využívala lúče nabitých častíc, ktoré vystreľovala z namierených trysiek na rôzne ciele. Tesla vravel, že zbraň možno použiť proti pozemnej pechote aj lietadlám. Tvrdil, že zbraň dokáže „ukončiť vojny“. A keďže nič nerobí firmy bohatšími ako vojna, toto vlády sveta nemohli dopustiť. Preto konšpirační teoretici veria, že vlády financovanie teleforce urýchlene stopli. Keď Tesla zomrel vo svojej hotelovej izbe, FBI údajne všetky jeho veci zabavila a nechala preskúmať Výborom pre výskum národnej obrany. Vlády sa obávali, či Tesla skutočne mal zbraň, ktorá by dokázala ukončiť vojny a oni by prišli o zisky.