Peruánska krvavá slávnosť, tiež známa ako Yawar Fiesta, je v Coyllurqui udalosťou roka. Dedina vysoko v horách je ťažko dostupná, autobusom z hlavného mesta Cusco to sem trvá deväť hodín, strastiplnú cestu sú ale ochotní podstúpiť aj mnohí turisti. Ide totiž o jediné miesto v Južnej Amerike, kde sa ešte dá naživo vidieť tradičný boj medzi kondorom a býkom.

Súboj s názvom Tutupucllay sa kedysi konal vo väčšine miest, ochranári však dosiahli jeho plošný zákaz v celom Peru. V odľahlých dedinách je ale vynucovanie práva ťažké, a to najmä v prípadoch, keď súboje prinášajú miestnym nemalé peniaze.

„Turisti, ktorí sem chodia, chcú jediné: vidieť kondora,“ uviedol starosta Coyllurqui Carlos Bocange v jednom z rozhovorov. „Keď nie je kondor, nie je ani slávnosť.“

V celom súboji je dôležitá symbolika. Kondor je národným zvieraťom Peru, býk zasa symbolizuje Španielov nadvládu, ktorú kedysi mali nad touto juhoamerickou krajinou. „Keď ľudia vidia kondora na chrbte býka, sú hrdí na Inkov a ich minulosť,“ vraví Bocange.

Yawar Fiesta sa koná vždy v lete. Kondorov s rozpätím krídiel aj viac než tri metre pred zápasmi dopujú alkoholom. Potom ich odvedú do veľkej arény a vtáka priviažu na chrbát veľkého čierneho býka. Zviažu im nohy, aby nemohli skákať ani odletieť.

Keď býka vypustia do arény, tisíce ľudí skandujú a zmätený vták začne mocne ďobať býka do krku, uší i očí. Býk občas nekladie odpor a preto sú tu matadori, ktorí ho majú rozzúriť. Krvavý šport neraz končí zranením či zmrzačením oboch zvierat. Pre mnohých ľudí zápas symbolizuje súboj španielskych conquistadorov s Inkami. Súboj trvá najviac 30 minút. Ak býk kondora zabije či vážne zraní, miestni to považujú za zlé znamenie.

Ochranárom sa dosiaľ nepodarilo túto tradíciu zakázať. A vzhľadom na to, ako pevne ľudia z Coyllurqui lipnú na symbolike súbojov, sa im to tak skoro zrejme nepodarí.