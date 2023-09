Čo je kokosový cukor?

Kokosový cukor je tiež známy ako palmový cukor. Nie, nie, je to to isté ako palmový olej. Aj kokosový cukor pochádza z palmy. Kokosová palma je pôvodná rastlina z juhovýchodnej Ázie a severozápadnej a Južnej Ameriky. Juhovýchodná Ázia je hlavným producentom kokosových produktov. Filipíny sú na čele produkcie s viac než 40 percentami svetovej produkcie, nasleduje Indonézia, India a Srí Lanka.

Nielen sladkosť, ale aj živiny

Rozdiel medzi bielym a kokosovým cukrom je samozrejme cenový, ale nepriplácate len za reklamu, ale aj pridanú hodnotu. Okrem sladkosti v sebe nesie aj živiny ako je železo, zinok, vápnik a draslík. Obsahuje tiež rozpustnú vlákninu inulín, ktorá sa spája so znížením rizika výkyvov hladiny cukru v krvi. Zatiaľ čo bežný cukor, aj keď nie je spracovaný, obsahuje menšie množstvo živín. Keďže kokosový cukor je oveľa zdravší ako váš bežný cukor.

Látky z palmy priamo do pusy

Zatiaľ čo bežný stolný cukor a kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy poskytujú iba „prázdne“ kalórie, kokosový cukor ponúka teda aj niečo viac. Živiny pochádzajú priamo z kokosovej palmy. Tieto vlastnosti pochádzajú z dužiny, ako aj z chemických reakcií počas výroby cukru. Pokiaľ je kokosový cukor vyrobený z vysoko kvalitných surovín a správne spracovaný, obsahuje mnoho živín. Analýzy ukázali viac ako 100 rôznych zlúčenín v kokosovom cukre, vrátane sacharidov, aminokyselín, bielkovín, minerálov, vitamínov a ďalších.

Zápas s trstinovým cukrom

V porovnaní s bielym cukrom sa kokosový zdá ako jasný favorit. No ako je to pri porovnaní s cukrom trstinovým, ktorému sa hovorí aj zdravšia alternatíva cukru?

Kokosový cukor stojí približne dvakrát až trikrát viac ako trstinový cukor, ktorý je dostupnejší pre väčšie množstvo domácností. Takže cena je stále vyššia a čo prínos? Aj kokosový cukor je len cukor, ktorý obsahuje 94 gramov sacharidov na 100 gramov a z toho je 78 gramov cukru, čo je skutočne veľa. Takže je to cukor, ale je pravdou, že v porovnaní s trstinovým cukrom vyhráva hlavne v chuti. Jeho špecifickou chuťou si môžete spestriť jedálniček. Avšak aj v porovnaní s bielym alebo trstinovým je to stále len cukor. S vyšším obsahom zaujímavých látok, avšak nie v takej miere, aby vám zmenili život k lepšiu. Príliš veľa sladkého vám môže nahlodať zdravie aj líniu. A platí to aj pri kokosovom cukre.