Počas sedemročnej vojny Andrej Hadík za dva týždne obsadil so svojimi husármi Berlín. Historici sa doteraz sporia o to, či išlo o geniálny manéver, alebo o prejav šialenej odvahy a šťastia. V konečnom dôsledku to však nie je až také podstatné.

Prvé úspechy

Winston Churchill označil sedemročnú vojnu za „prvú svetovú“. V rokoch 1756 až 1763 totiž bojovali takmer všetky významnejšie európske mocnosti a konflikt sa rozšíril aj do zámorských kolónií. Minimálne v prvej fáze však boli v popredí Prusko a Rakúsko. Zo začiatku to vyzeralo, že sen Márie Terézie o prinavrátení Sliezska sa stane skutočnosťou.

V júni 1757 jej vojská pri Kolíne rozprášili armádu kráľa Fridricha II. na celej čiare a činili sa aj ruskí a francúzski spojenci. Prusi sa museli presúvať a preskupovať, aby zastavili rýchlo postupujúceho nepriateľa. Vtedy sa dostavil hádam ešte väčší úder.

Stačilo trinásť dní

Miernu dezorganizáciu v pruských radoch neopakovateľne využil Andrej Hadik. Hoci pod jeho velením bojovalo asi len päťtisíc mužov, väčšinou husárov, v októbri sa vypravil z Elsterwerdy cez Lübben priamo na Berlín. Ten bol v tom čase prakticky bez ochrany.

Hadikove oddiely v tyle pruských vojsk pôsobili vďaka dobrému prieskumu terénu a rýchlym a maskovaným presunom. Hlavné mesto padlo po trinásťdňovom ťažení, a to mali husári k dispozícii len šesť diel. Vzhľadom na riskantnosť a veľkoleposť akcie, straty v rade dobyvateľov boli zanedbateľné – desať mŕtvych, dvadsaťosem zranených a štyri kone.

Andrej Hadík portéte od Johanna Georga Weikerta z roku 1783 Zdroj: Public Domain

Neprerobili

Udržať Berlín dlhodobo s päťtisícovým oddielom bolo síce nemožné, ale akcia sa ukázala ako finančne mimoriadne výnosná. Ako výpalné získal Hadik od magistrátu mesta Berlín dvestodesaťtisíc zlatých dukátov, niekde sa uvádza tristodesaťtisíc zlatých. K nim mešťania pridali ešte ďalších dvadsaťpäťtisíc zlatých pre vojakov rabujúcich Berlín po jeho obsadení.

Na spiatočnej ceste ešte vybrali výpalné tridsaťtisíc toliarov aj od mesta Frankfurt nad Odrou. Pri ústupe sa vyhli hlavným silám Prusov a so svojimi záložnými jednotkami sa stretli pri meste Hoyerswerda.

Pravé rukavice

Traduje si, že Hadík si ako vojenskú korisť odniesol aj malú kuriozitu. „Prineste mi niečo z Berlína,“ odkázala mu vraj Mária Terézia, keď sa dozvedela o šialene odvážnom pláne, v ktorého úspech veľmi neverila.

Preto po dobytí mesta husársky veliteľ prikázal povestným miestnym krajčírom, aby mu ušili sto párov najlepších rukavíc. Tí príkaz do bodky splnili, ale malo to jeden háčik. Keď Hadik triumfálne odovzdal rukavice cisárovnej, spolu zistili, že berlínski krajčíri pripravili malú pomstu. Všetky boli ušité na pravú ruku.

Vyznamenaný

Ak je príhoda aj pravdivá, Mária Terézia v žiadnom prípade pre ňu na Hadika nezanevrela. Naopak, povýšila ho na generála kavalérie, neskôr i na poľného maršala. Za svoj berlínsky výpad dostal vyznamenanie Vojenského radu Márie Terézie. Mimochodom, po začiatočných svetlých okamihoch sedemročná vojna pre Rakúsko až tak slávne nedopadla. Z bojísk sa najskôr stiahlo Rusko, jeden z najdôležitejších spojencov Viedne.

Zároveň sa prejavila vojenská sila Pruska a jeho britských spojencov. Keď konflikt po siedmich rokoch dokonale vyčerpal všetky zúčastnené strany, uzavreli mier. Dohodou Rakúsko nadobro prišlo o Sliezsko, ale husársky kúsok nám zostal dodnes.