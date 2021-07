Čím viac sa horor približuje realite, o to je úspešnejší, mrazivejší a vyhľadávanejší. Jednoducho uveriteľný. Preto mnohí tvorcovia svojim postavám do scenára naordinovali skutočné psychiatrické diagnózy a ich autentické prejavy. Viete, o ktoré ide?

Hannibal Lecter

Hlavná postava Mlčania jahniat má byť podľa doktora Glena O. Gabbarda tvrdý psychopat, ktorého prejavy sú dokonale popísané už v knihe Thomasa Harrisa. V románe sa pracuje s ťažkou psychopatiou. Podľa doktora ide o psychopata s trvalými a láskavými pripútanosťami k jeho subjektívnym predmetom, na ktorých mu záleží. Ide o charizmatického a povrchne očarujúceho človeka, schopného rýchlo analyzovať ľudí a určiť, ako je možné ich najlepšie manipulovať. Dokáže ľubovoľne vypínať svoju empatiu.

Freddy Krueger

Nočná mora z Elm Street je stará dobrá klasika, ktorú nemôže vynechať žiadny milovník hororov. Takže sa trochu poďme pozrieť na to, aký je duševný stav hlavného predstaviteľa. Čo o Freddym povedali lekári? Podľa scenára ide o muža, ktorý je motivovaný pomstou, ale je aj pedofilnou poruchou, ktorej sexuálnu zložku naznačuje fakt, že jeho obete boli zavraždené v posteli. Ide teda o pomstychtivého psychopata, v ktorom sa prebudili namiesto lásky k ženám chúťky na malé deti. Tie však nevie ovládať a tak sa stáva vrahom svojich vášní.

Leatherface

Hlavná postava Texaského masakru motorovou pílou bola rovnako do špiku kosti uveriteľná. Muž s koženou maskou trpel neurodegeneratívnou poruchou. Nikdy nebol veľmi bystrý, no dokázal si uvedomovať, že okolie sa k nemu správa posmešne. Hanbil sa, ako vyzerá, a preto začal nosiť koženú masku. Tento zvyk pretrval až do dospelosti a maska ​​sa nakoniec stala jeho súčasťou a ikonou filmu. Neuropsychiatrický syndróm zvaný katatónia sa v menej závažných formách prejavuje nadmerným potením, tachykardiou, rečovými vadami, no občas aj absolútnou stratou kontroly a racionálneho uvažovania, čo môže vyústiť do vražedného besnenia.

Jack Torrance

Film Osvietenie je jednou z najlepších adaptácií kníh Stephena Kinga. No a Jack Nicholson dokázal tak bravúrne zvládnuť úlohu psychickej poruchy, že sa stal nezabudnuteľným. O čo vlastne išlo? Tento nádejný spisovateľ trpí izoláciou a halucináciami, ktoré sú však vyvolané alkoholom. Prejavila sa u neho psychická choroba ako následok alkoholizmu. Torrance pije, aby potlačil svoje vedomie zlyhania, ktoré je sprevádzané pocitmi hanby, viny, nenávisti k sebe samému a samovražednými myšlienkami. K čomu takáto diagnóza môže vyústiť, je už zápletka celého filmu.