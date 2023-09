V stredoveku sa ľudia kúpali raz týždenne

Stredovek hygiene veľmi neprial - ľudia sa totiž kúpali len raz týždenne. Vzhľadom na to, že v lete nemali klimatizáciu, trávili veľa času prácou vonku a nemali veľa oblečenia na prezlečenie, viete si určite predstaviť, ako „voňali“. A aby toho nebolo málo, chudobnejší sa zvyčajne museli kúpať vo verejných kúpeľoch. Vďakabohu, poznali už mydlo, takže po kúpeli to už nebolo také zlé. Pri výrobe do mydla, ktoré pozostávalo prevažne zo živočíšneho tuku, totiž pridávali sušené bylinky.

Starí Rimania používali moč na bielenie zubov a čistenie oblečenia

Je známe, že starí Rimania boli dosť pokročilí na svoju dobu, pokiaľ ide o hygienu a verejnú infraštruktúru. Keďže mali vedomosti o mnohých chemikáliách, zistili, že amoniak nachádzajúci sa v moči z neho robí dobrý čistiaci prostriedok. No keďže ho nedokázali chemicky extrahovať, používali zásadne čerstvý moč. Používali ho napríklad na bielenie zubov, vďaka čomu mali perleťovo biely úsmev. Aj odevy čistili močom a aby nezapáchali, pridávali do roztoku rôzne voňavé bylinky.

Mať viac ako dva outfity bolo vrcholom luxusu

Dnes máme skrine plné oblečenia a stále si nemáme čo obliecť... Množstvo tričiek, košieľ, nohavíc, sukní a iných kúskov oblečenia umožňuje kombinácie, z ktorých dokáže priemerný muž alebo žena vytvoriť desiatky rôznych outfitov. Bohužiaľ, až do roku 1700 mali ženy v šatníku v priemere iba dve až štyri druhy oblečenia, muži ešte menej. Keby sme sa vrátili späť do stredoveku, zistili by sme, že väčšina ľudí mala len dva outfity a bežného človeka móda nezaujímala. Spomínané outfity boli maximálne praktické a kým jedno oblečenie človek aktuálne nosil, druhé práve čistil.

Parochne zo zvieracích chlpov

Dnešné parochne sa nedajú vôbec porovnávať s tými stredovekými. Moderné parochne sú zo skutočných, vysokokvalitných ľudských vlasov. Zároveň počas výroby podliehajú prísnymi hygienickými pravidlám. Lenže väčšina stredovekých parochní bola zvyčajne z konských vlasov alebo zo zvieracích chlpov. Bolo náročné ich vyčistiť, preto zvyčajne obsahovali plno vší. V Rímskej ríši si ľudia bežne holili hlavu a nosili parochňu, takže všami sa to všade len tak hemžilo.

Deti sa kúpali posledné

V článku sme spomínali, že stredovekí ľudia sa kúpali raz do týždňa. No vody nebolo veľa, preto sa v tej istej vode kúpala celá rodina. Zvyčajne večer pred návštevou kostola načerpali vodu do kade a postupne sa v nej umyli všetci členovia rodiny. Najprv sa okúpal otec, potom mama a za ňou nasledovali deti – od najstaršieho po najmladšie. Niektoré rodiny dokonca uprednostňovali chlapcov pred dievčatami. Len si to predstavte, veď najmladšie deti sa už v podstate ani nekúpali, len čvachtali v špinavej vode.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 22. septembra 2023.