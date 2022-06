Alfredo Sánchez Chacón je bývalý vojak a expert na prežitie v divočine, ktorého ešte v roku 1996 odsúdili za zastrelenie 24-ročného muža. Pred výkonom trestu sa už vtedy celé mesiace ukrýval v prírode, policajti ho ale napokon vystopovali a putoval do väzenia. Počas procesu sa mu ale opäť podarilo ujsť. Využil bitku medzi väzňami a pomocou improvizovaného povrazu zhotoveného z posteľných plachiet zošplhal z múru.

Chytili ho až v roku 2002. Dostal 17 rokov za vraždu plus ďalšie tresty za útek a drobné zločiny. V marci 2021 sa mu ale opäť podarilo dostať spoza mreží.

Technicky vzaté však neušiel z väzenia. Keďže sa jeho trest pomaly končil, dostal trojdňovú priepustku, aby mohol navštíviť rodinu. Do basy sa mal vrátiť 15. marca, to však neurobil.

Polícii toho pri pátraní veľa nepomáhalo, mala len zopár svedectiev a indícií, kde by sa asi Chacón mohol nachádzať. 63-ročný muž napríklad vykradol byt, z ktorého však vzal len slaninu, klobásy, chlieb, sušienky a pivo. Peňaženku položenú na stole nechal tak, peniaze v divočine nepotreboval. Svedkom bol aj poľovník, ktorý vraj utečenca videl v národnom parku Fragas do Eume. Ďalší muž vraj zasa našiel Chacóna v garáži. Dostal ranu do tváre a chlapík ušiel.

Vďaka pôsobeniu v armáde si Alfredo vyslúžil prezývku „galícijský Rambo“. Je expertom na zahladzovanie stôp a prežitie v prírode, takže trvalo 11 mesiacov, kým ho chytili. Snažil sa vlámať do domu v obci Valdoviño, majitelia ho ale začuli, a tak sa ukryl v kríkoch. Keď sa snažil odísť z pozemku, majitelia zalarmovali políciu. S ťažkým batohom na pleciach, navyše viditeľne krívajúc, už prenasledovateľom nemohol ujsť.

Je takmer isté, že za mrežami si Chacón posedí ešte pekných pár rokov. Slovo „takmer“ sme použili zámerne. Pokojne sa totiž môže stať, že opäť ujde.