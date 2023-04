Ženy, ktoré verejnosť informovali o prvej svetovej vojne, sa väčšinou nedostali na front. Zameriavali sa na správy z nemocníc pre ranených vojakov a písali o tom, ako konflikt vplýva na civilistov. Jedna odvážna žena si ale povedala, že sa pozrie, ako to vyzerá na západnom fronte, a vydala sa sem v prestrojení za vojaka. Takmer 80 rokov sa jej neuveriteľný príbeh pokladal za legendu, no ukázalo sa, že bol pravdivý.

Dorothy Lawrencová chcela byť už v mladosti novinárkou, no presadiť sa v brandži ovládanej mužmi bolo náročné. Mala 18 rokov, keď vypukla prvá svetová vojna, a hoci jej niektoré prestížne noviny vydali zopár článkov, Dorothy tvrdošijne trvala na tom, že chce informovať o dianí priamo z fronty. To jej však vydavatelia odmietali dovoliť.

Ako 19-ročná sa teda vydala do Francúzska a pokúsila sa dostať na front na vlastnú päsť. Neúspešne. Zatkli ju a chceli poslať späť do Británie, no podarilo sa jej ujsť. Po noci strávenej ukrývaním v senníku odcestovala do Paríža, kde stretla dvoch britských vojakov. Presvedčila ich, aby jej pomohli, a tak Dorothy zaobstarali uniformu a falošné doklady. Podľa nich bola vojakom Denisom Smithom z 1. leicesterského pluku.

Obväzmi si vypchala ramená a ostrihala si vlasy. Roztokom manganistanu draselného, ktorý sa používal na dezinfekciu rán, si stmavila pokožku na tvári. Líca si neustále otierala niečím drsným, aby to vyzeralo, že sa práve oholila. No a v neposlednom rade sa naučila pochodovať a strieľať z pušky.

V dokonalom prestrojení sa na bicykli dostala k britskému pluku na Somme. Obyčajní vojaci rýchlo zistili, čo je Denis Smith naozaj zač, no nik je neudal. Cez deň Dorothy pracovala u ženistov a večer sa vracala do biednej chatrče, kde prespávala na vlhkom matraci. Živila sa tým, čo ženisti usporili zo svojich zásob.

Po desiatich vyčerpávajúcich dňoch na fronte už ďalej nevládala a odhalila svoju pravú totožnosť dôstojníkom.

Najprv ju považovali za špiónku a podrobili výsluchu. Vyšetrovateľ ju skutočne považoval za nepriateľskú agentku a strávila niekoľko dní v zajateckom tábore, kým sa potvrdila jej identita. Vojenský súd jej však v obave, že vyzradí citlivé informácie, zakázal článok predať novinám.

Po vojne vydala o svojich skúsenostiach knihu s názvom Sapper Dorothy Lawrence: The Only English Woman Soldier (Ženistka Dorothy Lawrencová: Jediná anglická vojačka). Armáda však dielo scenzurovala a nemalo príliš dobré predaje.

Po vojne Dorothino fyzické i mentálne zdravie upadalo, možno aj v dôsledku posttraumatickej stresovej poruchy vyvolanej zážitkami z frontu. Napokon skončila v londýnskom blázinci, kde zomrela v roku 1964 ako 68-ročná.

Až v roku 2003 sa širšia verejnosť dozvedela pravdu o jej príbehu. Richard Bennett, vnuk Richarda Samsona Bennetta, jedného z vojakov, ktorí Dorothy vo Francúzsku pomáhali, vtedy pátral po rodinnej histórii v jednom z vojenských archívov. Spojil sily s historikom Raphaelom Stipicom, ktorý objavil list britskej tajnej služby pojednávajúci o žene v mužskej uniforme, ktorá dúfala, že bude vojnovou korešpondentkou. Vďaka nim sú informácie o Dorothy dnes súčasťou výstavy o ženách vo vojne v rámci Imperial War Museum.