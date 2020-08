iPhone Photography Awards je najstaršou súťažou, do ktorej sa môžu prihlasovať majitelia smartfónov od firmy Apple. Funguje už od roku 2007 a z roka na rok sa v nej objavujú kvalitnejšie snímky. Tento ročník nebol výnimkou.

Ak by ste sa chceli zúčastniť budúceho ročníka, musíte dodržať len dve pravidlá. Fotku, ktorú prihlásite do súťaže, nesmiete predtým nikde zverejniť, a zároveň nesmie byť upravená vo Photoshoe či inom podobnom programe. No a samozrejme musí vzniknúť prostredníctvom iPhonu či iPadu. Najlepšie snímky z tohto ročníka si môžete pozrieť v našej galérii.