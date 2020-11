O aute sa počas búrky hovorí ako o jednom z najbezpečnejších miest. Funguje ako Faradayova klietka a blesk by mal cezeň neškodne prejsť do vozovky bez ohrozenia posádky. Na fotografii vyššie však môžete vidieť, že to nie vždy platí.

Čo by sa stalo, ak by ste do motora namiesto oleja naliali vodu do ostrekovačov? Chlapi by nad tým možno uvažovali len v teoretickej rovine, ale istá žena sa to rozhodla zistiť v praxi. Výsledok? Motor vyzerá, akoby mal hnačku.

Ďalších šoférov, ktorí mali istotne horší deň než vy, uvidíte v našej galérii.