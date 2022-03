Pripomína síce veľkého psa, ale bol to vačkovec. S psovitými šelmami nemal nič spoločné, ale príroda ním jednoducho zaplnila miesto. V Austrálii a Tasmánii potrebovala predátora podobného vlku, a keďže ho nemohla „vyrobiť“ z línie psovitých, použila vačkovce. Tasmánsky tiger mal vďaka tomu na bruchu rovnaký vak, ako majú napríklad kengury.

Z Austrálie zmizol už v čase, keď ju začali kolonizovať Briti. V Tasmánii však táto šelma stále žila, a to až do začiatku 20. storočia. Farmári jej však pripisovali množstvo strhnutého dobytka a tlačili na vládu, ktorá za každého zabitého tasmánskeho tigra vypísala odmenu. Netrvalo dlho a druh vyhynul. Posledného tasmánskeho tigra vo voľnej prírode zastrelili v roku 1930, v zoologickej záhrade žil posledný do roku 1936.

V roku 1986 ho oficiálne vyhlásili za vyhynutý druh. Vidieť ho tak môžete už len na fotografiách, napríklad v našej galérii. Možno sa ho však raz podarí naklonovať, DNA sa totiž zachovala.