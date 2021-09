Obrovské šaláty a citróny, fazuľové struky dlhé ako ľudská ruka či tekvica s minimom semien. Nielen to sa už ľuďom podarilo nájsť na záhradkách či pultoch supermarketov. Matka príroda vie jednoducho prekvapiť vo chvíli, keď to človek najmenej čaká.

Ak chcete zistiť, ako vyzerá obrovský soľný kryštál, či vajce s tromi žĺtkami, zamierte do našej galérie. Okrem iného môžete zistiť aj to, že vnútri jedného slepačieho vajca sa môže nachádzať ďalšie. A to ste zrejme ešte nevideli.