Rušňovodič chcel 131 pasažierov cestujúcich z Granville do Paríža priviezť načas. A v podstate sa mu to aj podarilo, akurát, že on sám nevystúpil z vlaku na nástupišti, ale mohol skočiť rovno na chodník pred budovou. Vlaku totiž zlyhali brzdy, prešiel cez celú staničnú halu, prebúral stenu a skončil na ulici. Štyri dni trvalo, kým sa rušeň podarilo odpratať, a za ten čas sa stihol stať atrakciou pre tisíce Parížanov.

Nehoda sa nanešťastie nezaobišla bez obetí. Padajúce sutiny zabili okoloidúcu ženu a šesť ľudí sa zranilo. Rušňovodič dostal pokutu vo výške 50 frankov (v prepočte na dnes by išlo o asi 200 eur).

Lokomotívu sa podarilo odviezť do depa, kde mechanici zistili, že utrpela len minimálne škody. Spolu s vozňami sa vrátila do služby.

Fotografie z nehody si môžete pozrieť v našej galérii.