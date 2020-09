Túžba vlastniť pitbula sa neraz vyskytuje u ľudí, ktorí by doma nemali mať ani škrečka, nieto ešte agilného a silného psa. Vplyvom zlej výchovy a agresívneho prístupu sa tak pitbul často mení na zbraň, ktorú jej majiteľ nie je schopný ovládať.

Pritom ide o rodinne založené plemeno s pozitívnym vzťahom k deťom aj iným psom. Navyše vie vyzerať milo, a to aj v prípade, keď sa skríži s inými plemenami. No a ako to vyzerá, keď sa spári pitbul s yorkshirským teriérom, to už zistíte v našej galérii.