Niektoré modely Jeepu Wrangler sa pre dávajú s plátenou strechou. Istý Američan ju prederavil, ale nemal peniaze na výmenu, a tak dočasne nahradil originálny diel plastovou fóliou. Fungovalo to, dokonca tadiaľ počas dažďa vôbec nezatekalo.

Dotyčný ale nemyslel na to, čo sa stane, keď po daždi vyjde slnko. Nahromadená voda v kombinácii s fóliou vytvorila rovnaký efekt, aký má na slnečné lúče lupa. No a ako to dopadlo môžete vidieť sami.

Ďalšie bizarné nálezy od automechanikov uvidíte v našej galérii.