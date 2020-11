Takto napríklad vyzerá zamrznutý kokosový orech. Keďže rastie najmä v trópoch, je prirodzené, že čosi také vo voľnej prírode neuvidíte. Vďaka zvedavcov, ktorí chceli zistiť, čo sa stane, keď vystavíte kokosový orech mrazu, to už ale viete aj vy.

V našej galérii sa môžete pozrieť napríklad aj na to, čo sa stane, keď vlejete vodu do horiaceho oleja, alebo keď dáte prostriedok na umývanie riadu do fontánky v dobrej viere, že ju to vyčistí. Garantujeme vám, že všetky fotky vás zaujmú.