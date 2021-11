Snaha pomôcť hendikepovaným s odstraňovaním bariér je plne pochopiteľná, niektorí architekti však v rámci zákonných medzí robia len nevyhnutné minimum. Niektoré ich výtvory stoja len za trpké pousmiatie, iné za pokrútenie hlavou, no a ďalšie sú vyslovene nebezpečné.

Ľudia sa na internete delia o fotografie tých absolútne najhorších rámp, ktoré by mali vozíčkarom život uľahčovať, ale robia presný opak. Nevieme si ani predstaviť, ako by to dopadlo, keby niektoré z nich hendikepovaní ľudia naozaj použili. Tie najbizarnejšie kúsky nájdete v našej galérii.