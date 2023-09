V dejinách amerického štátu Florida sa iba raz podarilo uloviť väčšieho aligátora. Ten, ktorého lovci zabili 26. augusta 2023, meral vyše štyroch metrov a vážil 420 kilogramov. Odhaduje sa, že mal 60 až 90 rokov.

Lovcov viedol kapitán Pobrežnej stráže Kevin Brotz, ktorý v oblasti jazera Orlando pracuje aj ako sprievodca poľovníkov. S niekoľkými kamarátmi spozorovali veľkého aligátora, keď sa snažil uniknúť ich člnu, a s dravcom bojovali štyri hodiny, kým sa im ho podarilo zdolať. „V jednej chvíli vyskočil meter nad hladinu, vyzeral ako veľryba,“ uviedol Brotz v jednom z rozhovorov.

Aligátora takmer nemohli vytiahnuť na palubu a keď sa im to napokon podarilo, čln povážlivo klesol a takmer naberal vodu. Cesta domov teda prebiehala mimoriadne opatrne. Na brehu potom predátora zmerali a odvážili. Ukázalo sa, že išlo o druhého najväčšieho aligátora v dejinách Floridy. Na prvom mieste bol obor s hmotnosťou 473 kilogramov, ktorého chytili v roku 1989.

Uloviť aligátora podobných rozmerov je veľmi ojedinelé. Brotz podľa vlastných slov viedol takmer tisíc lovov na tieto plazy a žiadna korisť sa rozmermi ani zďaleka nepodobala na trofej, ktorú ulovil 26. augusta.

Na Floride žije podľa odhadov asi 1,3 aligátorov. Bolo by ich oveľa viac, ak by štát nesponzoroval ich lov v rámci kontroly populácie týchto plazov. Lovecká sezóna trvá od augusta do novembra a v priemere sa vydá okolo sedemtisíc povolení na lov. Každý držiteľ povolenia pritom môže zabiť dvoch aligátorov. V roku 2022 sa však podarilo uloviť „len“ 7804 plazov.

Najväčší aligátor, ktorého sa Brotzovi podarilo uloviť pred týmto rekordným jedincom, vážil 364 kilogramov, no bol dlhší, meral 4,3 metra. Išlo o najväčšieho aligátora, akého sa kedy podarilo chytiť v rieke Mississippi.