Graham Walker, riaditeľ Svetovej organizácie kameň-papier-nožnice (World RPS Society), pozná niekoľko trikov, ako sa v tejto hre stať lepším, než sú ostatní.

Prvý výber

Základom je poznanie faktu, že muži si štatisticky najčastejšie vyberajú ako svoju prvú voľbu kameň. To znamená, že ak stojíte oproti mužovi, máte vysokú šancu, že ho hneď na prvýkrát porazíte papierom.

Druhý výber

Váš druhý krok by nemal byť opakovačkou toho prvého. Toto je veľmi predvídateľné a ľudia to robia až príliš často. Najmä v prípade, že im prvý výber priniesol víťazstvo.

Pripravená taktika

Hoci vyhrať prvé kolo býva čistá náhoda, šanca je jedna ku trom, môžete sa pripraviť na to, čo príde. Už spomínané triky vás nasmerujú, čo súper urobí. Ak prvé kolo vyhral, zrejme svoju voľbu zopakuje - vy teda voľte to, čo by ho v prvom kole porazilo. Ak predtým prehral, podľa štúdie najčastejšie zmení svoj výber v smere hodinových ručičiek, teda po kameni spraví papier, po papieri spraví nožnice, prípadne po nožniciach spraví kameň.

Zmeňte zabehnuté veci

Štatisti tejto hry prezrádzajú, že ľudia pri tejto hre vyberajú rovnakým dielom kameň, papier aj nožnice. Svoje voľby striedajú a vychádza to tak, že každému venujú podobný počet opakovaní. Ak chcete hru "narušiť" a smerovať k víťazstvu, choďte na to inak a svoje voľby nedeľte rovnako.

Stávka na istotu

Podľa spriemerovania výsledkov je stávkou na istotu papier. Ako sa ukazuje, ľudia ho dávajú najmenej často - teda asi na 29,6 percenta, čo je menej než priemerných 33,33 percenta, ako to vychádza na každý diel rovnako. Papier by sa tak mohol stať vašu tajnou zbraňou, ako uspieť.

Ak ste teraz zmätený a tak či tak neviete, čo v skutočnej hre kameň - papier - nožnice zahrať, nič si z toho nerobte. Takéto superrýchle hry nie sú pre bežných ľudí jednoduché na taktizovanie a rozhodnutia, ktoré robíme v sklonku sekundy svojimi prstami, môžu sklamať. Veríme však, že triky od