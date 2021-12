Čierny Jastrab zostrelený, film (Blackhawk Down)

Film o misii Spojených štátov v Somálsku počas občianskej vojny v 1993 je majstrovským dielom, pretože odráža odvahu a hrdinstvo vojakov. Odohráva sa okolo pracovnej skupiny zloženej z armádnych rangerov (tretí prápor, 75. pluk), CAG (Delta Force) a 160. leteckého pluku zvláštnych operácií a je to viac ako len vojnový film. Zobrazené hrdinstvo stojí na skutočných udalostiach, vrátane medailí, ktoré udelili Garymu Gordonovi a Randymu Shughartovi za to, že sa obetovali, aby chránili zraneného pilota v zostrelenom vrtuľníku. Realizmus filmu najlepšie vystihuje jedinečná scéna, v ktorej rangera Jamesa Smitha strelia do stehna a zranená femorálna tepna mu spôsobuje stratu obrovského množstva krvi. Následný boj o jeho život a smrť sú jedným z najdojímavejších i najkrvavejších momentov filmu.

Na život a na smrť, film (Lone survivor)

Misia z roku 2005 s účelom zabiť alebo zajať Ahmada Shawa v údolí Korengal v Afganistane je známa vďaka rovnomennej knihe. Štvorčlenný prieskumný tím amerického námorníctva SEAL dostane za úlohu identifikovať vodcu Talibanu, ktorý je zodpovedný za smrť niekoľkých amerických vojakov. Počas pobytu v horách sa stretnú s pastiermi, ktorí ich prezradia a následná prestrelka si vyžiada smrť troch zo štyroch členov a ťažké zranenie posledného vojaka. Pri pokuse o jeho záchranu zostrelia a zabijú ďalších 16 špeciálnych operátorov. Trvalo niekoľko dní, kým našli a zachránili osamelého Marcusa Luttrella. Jedinečným a srdcervúcim momentom 121-minútového filmu je, keď poručík Michael Murphy uprednostňuje potreby svojich mužov pred vlastnými, vystavuje sa nebezpečenstvu a nepriateľskej paľbe, pri ktorej ho smrteľne zrania, len aby privolal záchrannú skupinu. Murphyho posmrtne ocenili Medailou cti za nezištný čin, ktorý zachránil život jeho spolubojovníkovi.

Medal of Honor, videohra

Videohra na základe skutočných misií sa sústreďuje okolo počiatočného vytlačenia do údolia Shai Khot v Afganistane v roku 2002. Operácia Anaconda bola výsledkom spolupráce medzi SEAL Team 6, Delta Force, 24. STS, Rangermi a ďalšími pešími jednotkami. Hra odzrkadľuje mnoho skutočných udalostí tímu 6, ktorých vysadili z helikoptér vrátane cesty na pozorovacie stanovište, prestrelky v horách, havárie helikoptér a zobrazuje vojenskú hierarchiu týkajúcu sa rozhodovania, ktoré zasahuje do bojov a spôsobuje straty na životoch. Brutálna prestrelka, ktorá nasleduje po tom, čo člena SEAL tímu 6, Neila Robertsa vysadia z helikoptéry, je v hre zobrazená veľmi podrobne.

Smrť čaká všade, film (The Hurt Locker)

Film Kathryn Bigelowovej z roku 2008 je rýchlou štúdiou sveta špecialistov na likvidáciu výbušnín. Kritikom sa páčil svieži príbeh plný emotívnych scén a víťazstiev nad každou bombou, ktorú dostali z ulíc. Striedanie vzostupov a pádov vo vojnovej zóne, zvýraznené odborníkom na likvidáciu bômb a jeho tímom na pozadí stredného Iraku, vytvára výbušnú zmes (myslené ako slovná hračka). Od samovražedných viest a zakopaných mín až po ostreľovačov a bratské puto medzi špecialistami, film je horskou dráhou emócií a hĺbkovým pohľadom na iný druh bojovníka.

Sicario, film

Akčný triler Denisa Villeneuvea z roku 2015 nesmie chýbať na zozname. V hlavných úlohách Emily Bluntová, Benicio Del Toro a Josh Brolin sú vo filme, ktorý napísal Taylor Sheridan, ponorení hlboko do drogovej vojny na južnej hranici USA. Brutalita, ktorú preukazujú kartely a ktorú vracajú polovojenskí agenti pracujúci v spojení s americkými silami, je strhujúca. Nepretržitá vzrušujúca jazda sa začína objavom rozkladajúcich sa mŕtvol v stene domu a neustále pokračuje. Či ide o podzemné prestrelky členov gangov a dôstojníkov z divízie špeciálnych činností alebo o vyvražďovanie celých rodín. Film Sicario i vďaka tomu mnohí označujú za presné zobrazenie vojny proti drogám.

Seal Team 6, televízny seriál (SIX)

Ide o hlboký ponor do kultúry SEAL. Tímová kultúra, vojnové zločiny, interné zatajovanie, hierarchia medzi chlapcami a posttraumatický syndróm sú témy, ktoré v tejto vysoko intenzívnej sérii nechýbajú. Od africkej džungle až po hornaté oblasti východnej Európy je séria plná prestreliek, výbuchov, zranení a vtipov, ktoré ukazujú realizmus pevne zviazanej komunity profesionálnych vojakov špičkovej úrovne. Ako divák sympatizujeme so snahou Joa Gravesa byť otcom a vedúcim tímu, smejeme sa na bezstarostnom Caulderovom huncútstve a rešpektujeme tichú profesionalitu Budhu. Traumatické poranenia mozgu, strelné poranenia, posttraumatický stres a drogová závislosť, tomu čelia títo bojovníci na domácom fronte. Bez ohľadu na to, ako tvrdo trénujú títo muži, nie sú neporaziteľní na bojisku ani v súkromí.

Olovená vesta, film (Full Metal Jacket)

Medzi filmami zobrazujúcimi realitu vojny nesmie chýbať klasika: Olovená vesta z vietnamskej éry z roku 1987. Film režíroval a produkoval Stanley Kubrick a približuje v ňom čatu amerických námorníkov z výcvikového tábora počas celej ofenzívy Tet. Duševné zdravie hrá v téme filmu obrovskú úlohu a spočiatku sa prejavuje šikanovaním vojaka s nadváhou vo výcvikovom tábore, ktorý sa počas duševného zrútenia dopustí zverstiev. Film naberá temnejšie a temnejšie obrátky, pretože členovia tímu počas nasadenia zomierajú v dôsledku nástražných pascí, rukou ostreľovačov a iných nepriateľských taktík. Členovia námornej čaty podľahnú svojim temnejším stránkam a pridajú sa k neľudskej úrovni boja. Násilie a krv vo filme sú skutočne mrazivé, k tomu sa pridá mentalita mladých mužov uvrhnutých do násilia epických rozmerov. Poprava ostreľovača je kľúčovým momentom vo filme, pretože kata za tento čin velebia ako hrdinu.