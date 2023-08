Oheň na nebesiach (1993)

Keď človek zmizne, ľudia len zriedka predpokladajú, že za to môžu nadprirodzené sily či mimozemšťania. To robí tento prípad zvláštnym. V roku 1975 Travisa Waltona údajne uniesli mimozemšťania v meste v Arizone. Walton bol drevorubač, ktorý cestou domov videl jasné svetlo. Keď ho prišiel preskúmať, neviditeľná sila ho zhodila na zem. Ostatní drevorubači v panike opustili miesto. Trvalo však ďalších päť dní a šesť hodín, kým sa Walton znovu objavil. O svojom zmiznutí napísal Walton knihu The Walton Experience, kde uvádza podrobnosti zo svojho mimozemského únosu. V roku 1993 knihu sfilmovali a rozdelil ľudí na dva tábory, ktorí špekulujú, čo sa vlastne Travisovi stalo.

Východiskový bod (1998)

V roku 1977, tesne pred ukončením strednej školy, sa Hannah Nyala vydala za mladého muža, s ktorým sa len nedávno zoznámila. Žili spolu mnoho rokov, mali spolu deti. Nyalin život však nebol ani v najmenšom idylický, pretože jej manžel bol násilník. Nyala zdokumentovala svoj životný príbeh, od pokusu o útek od manžela až po získanie detí do starostlivosti, vo svojich memoároch Point Last Seen: A Woman Tracker’s Story. V roku 1998 sa z knihy stal rovnomenný celovečerný film, v ktorom žena pátra po deťoch, ktoré pravdepodobne uniesol jej bývalý manžel. Na rozdiel od iných filmov o zmiznutí, sa tento nespolieha na akčné scény. Jeho stabilné a napínavé tempo zvýrazňuje, aké emocionálne zmiznutia môžu byť.

Stratené dievčatá (2020)

V roku 2010 zmizla Shannan Gilbert po tom, čo v panike volala na číslo 911, že ju niekto sleduje. Telefonát a následné policajné pátranie odhalilo sériu vrážd na pláži Giglo na Long Islande v New Yorku. Počas ďalšieho roka polícia objavila telá ďalších štyroch nezvestných žien - všetky boli prostitútky, podobne ako Shannan. Jej pozostatky nakoniec našli koncom nasledujúceho roka. Príbeh týchto žien prerozprával film Stratené dievčatá v roku 2020. Gilbertovej matka vo filme trvá na vyšetrovaní a posúva celý príbeh vpred.

Stratené dievča (2014)

Thriler Stratené dievča ukazuje, že vzťahy sú často komplikovanejšie než sa zdá. Nick a Amy Dunne pôsobia ako šťastní manželia. Keď však Amy zmizne, Nick sa rýchlo stane podozrivým z jej zmiznutia. Film natočili podľa rovnomenného románu, ktorého autorom je Gillian Flynn, ktorá vytvorila fiktívny príbeh podľa skutočných domácich sporov. Inšpirovala sa aj zmiznutím a vraždou Laci Peterson. Tehotná Laci sa stratila 24. decembra 2002, kým bol jej manžel Scott mimo domu. Jeho ľahostajný postoj spolu s odhalením mimomanželského pomeru presvedčili verejnosť, že má prsty v zmiznutí manželky. Spisovateľkin fiktívny príbeh a skutočný príbeh Petersonovcov nútia divákov, aby preskúmali, ako nedôvera a zrada môžu odhaliť najtemnejšie črty v tých, ktorých najviac milujeme.

Otvorené more (2003)

Niekedy za zmiznutie môže jediná chyba. V roku 1998 sa Tom a Eileen Lonerganovci potápali pozdĺž austrálskeho Veľkého bariérového útesu. Dvojica tragicky zostala vo vode, keď organizátor výletu nesprávne spočítal počet ľudí v skupine a loď opustila oblasť. Po dvoch desaťročiach stále neexistujú definitívne odpovede na to, čo sa stalo s Lonerganovcami. Film sa inšpiroval práve touto skutočnou udalosťou. A hoci je jeho cieľom rozprávať príbeh o tom, čo sa stalo manželom, využíva strach z uviaznutia uprostred oceánu obklopeného najznámejším vodným predátorom – žralokom.